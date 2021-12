Abu Dhabi – sve što moraš znati o velikom finalu najluđe F1 sezone!

Ludo uzbudljiva sezona Formule 1 dolazi do svoje kulminacije! Od ožujka do prosinca vidjeli smo na F1 stazama gotovo sve dramatično što se moglo dogoditi, a kao da to nije bilo dosta, utrka u Jeddahu prošlog vikenda ponudila je neke od najžešćih duela Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona kojima smo dosad svjedočili.