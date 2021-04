Briljantni Verstappen u Imoli ostvario svoju 11. pobjedu u karijeri!

Dugo je čekao svoj veliki talijanski trenutak, ali napokon ga je dočekao! Max Verstappen možda se do nedjeljne utrke u šest godina karijere nikad nije popeo na pobjedničko postolje na utrkama održanima u Italiji , no ništa to nije značilo ovaj put na slavnoj Imoli , kad su se jednom upalila zelena svjetla i označila početak F1 jurnjave.