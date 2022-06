F1 | Top pet Perezovih trenutaka u Red Bull Racing timu

Checo je uspio izgraditi prednost od više od dvije sekunde ispred Carlosa Sainza. No, 10 minuta do kraja to vodstvo se smanjilo na minimum, ali u takvoj borbi Checo zna kako obraniti poziciju i upravo je to učinio. Checo je ovom pobjedom ispisao povijest kao prvi Meksikanac koji je osvojio utrku za Veliku nagradu Monaka i tako postao najuspješniji meksički vozač u Formuli 1.