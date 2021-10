Pet stvari koje nam je otkrila uzbudljiva F1 utrka u Austinu!

borbu za pobjedu sve do posljednjeg zavoja

Američka stanica elitnog automobilističkog natjecanja nije nas razočarala! Dapače, gledali smo borbu za pobjedu sve do posljednjeg zavoja , u kojoj je Max Verstappen bio taj koji je nadmudrio Lewisa Hamiltona i tako ostao na vrhu ukupnog poretka vozača.

