FIFA 22 | Sve značajke nove verzije iz EA Sports tvornice

Mogućnost raspolaganja najučinkovitijim metodama omogućila je programerima da usvoje novu tehnologiju, nazvanu Hypermotion. To je sistem koji omogućava poboljšanja na polju kretanja u smislu realnosti pokreta, a postiže ih korištenjem 'mašinskog učenja' za stvaranje animacija u realnom vremenu. Ovakva tehnologija po prvi je put korištena u povijesti igara.

