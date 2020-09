Pogledaj film o čovjeku koji je pretrčao pet slovenskih vrhova za 14 sati!

O ovoj nevjerojatnoj avanturi Luka je maštao jako dugo, a sad je napokon ostvario svoj san. Kovačič kaže da je oduvijek vjerovao da to može učiniti za 24 sata, ali nije mislio da će na cilj doći za manje od 14 sati . Počeo je rano ujutro, po mraku, a završio po suncu. No, svojom brzinom zadao je glavobolju snimateljima i fotografima koji su pratili avanturu...

O ovoj nevjerojatnoj avanturi Luka je maštao jako dugo, a sad je napokon ostvario svoj san. Kovačič kaže da je oduvijek vjerovao da to može učiniti za 24 sata, ali nije mislio da će na cilj doći za manje od 14 sati . Počeo je rano ujutro, po mraku, a završio po suncu. No, svojom brzinom zadao je glavobolju snimateljima i fotografima koji su pratili avanturu...