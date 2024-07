CIAV 2024 - Flying Bulls letjeli iznad Varaždina

To je njemački zrakoplov koji je agilan i moguće je izvoditi glatke manevre u zraku. No, treba ih izvoditi vrlo precizno. Naše demonstracije na nebu s Alpha Jetom su zahtjevne, izvodimo ih uz sile od 5,5 G. To je osam minuta u zraku, ali nama se čini da sve to traje puno duže.

Philipp Haidbauer