Ovo su najbolji Formula 1 filmovi i TV emisije koje ne želiš propustiti!

Uz žestoko rivalstvo, nepredvidivu akciju i neviđenu vještinu na stazi, nije ni čudo što je Hollywood tako zavolio Formulu 1 da je upravo ovaj sport postao predmet nekih kultnih filmova i TV emisija. No, od toliko izbora, koje su najbolje priče Formule 1 na velikim i malim ekranima? Evo ih - pogledaj naš popis od pet filmova i TV emisija koje sad možeš pogledati.

1. The History of the Pit Stop

U sportu koji se temelji na vještini i brzini koja privlači pažnju, pit stop je vjerojatno jedan od najimpresivnijih aspekata Formule 1. Ako trepneš - propustio si akciju. Zaustavljanja na bočnim postajama pokazuju timsku razinu koncentracije i koordinacije kako bi pružili izvedbu takve učinkovitosti da ono što bi trebalo potrajati nekoliko minuta, traje doslovno 1,82 sekunde - rekord je to koji drži Aston Martin Red Bull Racing tim od 2019. godine. Zaviri iza kulisa i saznaj što pit stop zapravo znači za utrku i vozače.

The History of the Pit Stop

2. ABC of F1

Nikad nije loše ponoviti gradivo... Formula 1, kao i bilo koji sport, može izgledati neodoljivo zahvaljujući svojoj povijesti, žargonu, pravilima, disciplini i osobnosti vozača...

Saznaj više o terminologiji, junacima i drami na stazama Formule 1.

Abeceda Formule 1

3. Two 2 Four Wheels

Malo je uspješnih slučajeva prelaska profesionalnih sportaša iz jednog sporta u drugi, ali ipak ima onih kojima jednostavno ide sve! U ovom kratkom filmu, dva MotoGP prvaka - Marc Márquez i Dani Pedrosa i prvak u motokrosu Tony Cairoli saznaju koliko dobro njihove vještine na dva kotača prelaze na četiri. Prvo su to istražili u Formula 1 simulatoru u Velikoj Britaniji, a zatim su se okušali i na Red Bull Ringu.

MotoGP Goes F1

4. Ground Effect

Preko 20 godina jedna od najpoznatijih staza Formule 1 - Velika nagrada Meksika - bila je u mirovanju. Vrata su joj zatvorena nakon što je na omiljenoj staza vozača propušteno ispunjavanje sigurnosnih standarda. Međutim, 2015. godine događaj je oživljen stazom koja je podvrgnuta ozbiljnoj operaciji kako bi se ispunili današnji zahtjevi. 'Ground Effect', kratki film, pokazuje uzbudljive napore koji stoje iza obnove ove staze.

Ground Effect

5. Mechanics of Creativity

Dokumentarac prati bivšu zvijezdu Formule 1 Davida Coultharda koji posjećuje Kubu kako bi se sastao s mehaničarima koji su proglašeni najkreativnijim na svijetu.

Osim nevjerojatnih automobila, vidjet ćeš i utrku Coulthard kroz neke od povijesnih četvrti Havane u Pontiacu 1955. Ako tražiš drugačiji uvid u moto kulturu, onda je 'Mechanics of Creativity' must have na tvojoj listi.

Mechanics of Creativity

Red Bull TV je besplatna aplikacija za sve pametne uređaje na kojoj ćeš pronaći najbolje filmove i serije iz svijeta sporta, kulture i gejminga. Preuzmi ju OVDJE .