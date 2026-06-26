Formula 1 stiže na Red Bull Ring – 5 stvari koje moraš znati!

Pet pobjeda Kimija Antonellija, po jedna Georgea Russella i Lewisa Hamiltona. Tako je započela nova sezone Formule 1 u kojoj i dalje ostaje potpuno neizvjesno tko će u Abu Dhabiju proslaviti naslov svjetskog prvaka. F1 utrke su posebno uzbudljive otkad je krenuo europski dio sezone. Svašta smo vidjeli u Monte Carlu pa i u Barceloni prije dva tjedna. A novu dramu možemo očekivati na Red Bull Ringu ovog vikenda. Radi se o jednoj od najatraktivnijih staza u F1 kalendaru. Vratila se na scenu 2014. godine i od tada nas oduševljava fantastičnim utrkama.

Jedna staza, tri imena

Utrka za Veliku nagradu Austrije prvi se put vozila 1964. godine na aerodromu u Zeltwegu. Ta staza nije bila pretjerano atraktivna pa je već sljedeće godine ispala iz kalendara. Šest godina kasnije Formula 1 je po prvi put došla u Spielberg, udaljen samo 5 km od Zeltwega. Staza se tada zvala Österreichring. Bila je 1,5 km duža od današnje i nije uopće imala spore zavoje. Na Österreichringu smo sedamdesetih vidjeli jedine pobjede timova Penske i Shadow ikad ostvarene u Formuli 1, zahvaljujući Johnu Watsonu i Alanu Jonesu. Jedini trijumf u karijeri ovdje je ostvario i Vitorio Brambilla 1974. godine. Talijan je ostao poznat po tome što je razbio svoj March u počasnom krugu. Krajem osamdesetih Austrija je ispala iz kalendara, a onda se Spielberg vratio 1997. godine kao A1 Ring. Održano je sedam utrka, uz dvije pobjede Michaela Schumachera i dvije Mike Hakkinena. Uslijedila je nova pauza do 2014. godine, a onda i početak nove ere na obnovljenom i unaprijeđenom Red Bull Ringu.

The grid on August 16 1970 © Motorsportarchiv

Najmanje zavoja i najbrži krug

Red Bull Ring ima samo 10 zavoja, što je najmanje u današnjem F1 kalendaru. To ga čini izuzetno brzom stazom na kojoj nikad nije nedostajalo pretjecanja. Najbrži krug ikad odvezen datira iz 2020. godine, kada je Valtteri Bottas odvezao 1:02,939 u kvalifikacijama. Tako vremenski kratak krug ne postoji niti na jednoj drugoj od aktualnih F1 staza. Zbog toga 71 krug utrkivanja prolazi munjevito, pod uvjetom da sigurnosni automobil ne izlazi iz boksa. No, izlazio je redovito na svakoj utrci u zadnjih 5 godina.

Red Bull Ring © Red Bull

Zavoji Remus i Schlossgold nemaju milosti

Red Bull Ring ima prvi zavoj nazvan po Nikiju Laudi, a pretposljednji po drugoj austrijskoj legendi, Jochenu Rindtu. To su zavoji u kojima je potrebna besprijekorna preciznost kako bi vozač odradio kako treba svoj brzi krug. A postoje i dva zavoja na kojima smo vidjeli niz incidenata. Vrijedi izdvojiti Remus, treći zavoj na Red Bull Ringu. Tamo smo vidjeli bespoštedne duele Michaela Schumachera i Juan Pabla Montoye početkom novog milenija, a i težak sudar Nicka Heidfelda s Takumom Satom 2002. godine. U moderno vrijeme ništa se nije promijenilo. Dodiri vozača su uobičajeni, a ostaje u sjećanju prvi krug prošlogodišnje utrke, u kojoj su Antonelli i Verstappen završili svoj nastup upravo u zavoju Remus. Barem jednako nezgodan je i sljedeći zavoj Schlossgold. Tamo su se sudarili Alex Albon i Lewis Hamilton 2020. godine, a vozači i danas redovito završavaju u šljunku Schlossgolda. Pokušati pretjecati u tom zavoju vrlo je riskantno.

Red Bull Ring u Spielbergu © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Tri velike drame u posljednjim krugovima

Otkad se Red Bull Ring vratio u F1 kalendar svjedočili smo nekim utrkama koje su odlučene dramom u samoj završnici. Pa su se tako 2016. godine Nico Rosberg i Lewis Hamilton dotaknuli u zavoju Remus u posljednjem krugu. Britanac je s oštećenim bolidom nekako prvi prošao ciljem, a Rosberg je s još većim oštećenjem završio četvrti. Tri godine kasnije ponovo borba do posljednjeg kruga, ovaj put između Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca. Opet dodir u zavoju Remus, ali bez većih oštećenja na bolidima. Pobjeda je pripala vozaču Red Bull Racinga. No, u 2024. godini Max nije bio iste sreće. Dodir s Landom Norrisom bacio ga je s prvog na peto mjesto, a rival iz McLarena je odustao. To je otvorilo širom vrata Georgeu Russellu koji je pobijedio u Mercedesu.

Verstappen drži najvažnije rekorde

Unatoč tome što je ostao bez trijumfa u spomenutoj utrci 2024. godine, Max Verstappen je apsolutni vladar Red Bull Ringa. Ostvario je 5 pobjeda u Spielbergu, uključujući i dva u istoj sezoni na istoj stazi 2021. godine, što nikad nikom prije nije uspjelo. Max ima i najviše pole pozicija u Austriji (5), a i najviše osvojenih postolja (8). Dakle, sve je bilo u znaku četverostrukog prvaka svijeta u posljednjih desetak godina. A u 2026. godini čeka ga poseban izazov, jer bolidi Mercedesa i Ferrarija djeluju iznimno brzo. Antonelli, Russell, Leclerc i Hamilton imaju sve što im je potrebno da se uključuje u borbu za pobjedu, ali izazivači dolaze i iz drugog plana. Tu vrijedi izdvojiti vozače McLarena Landa Norrisa i Oscara Piastrija, kao i one iz Red Bull Racinga – Max Verstappena i Isacka Hajdara.

Max Verstappen pobjeđuje na Red Bull Ringu © Getty Images / Red Bull Content Pool

U svakom slučaju, čeka nas još jedna nepredvidiva borba za pobjedu u Austriji, uz niz pretjecanja, a možda i pokoji izlazak sigurnosnog automobila!