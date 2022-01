Novosti u gaming svijetu u 2022.

2021. bila je dobra za gejmere diljem svijeta, a dobrom se čini i 2022. uz vrhunske naslove. Izdvojili smo najbolje igre koje nas očekuju tijekom cijele godine.

Pokémon-Legenden: Arceus

Izlazi: 28. siječnja 2022.

Obožavatelji Pokémona dugo su težili tome da se uobičajena formula igre malo razbije. 'Pokémon Legends: Arceus' obećava upravo to. Brojni najavljuje da će ovi Pokémoni omogućiti doživljaj igre kao nikad prije. Zvuči obećavajuće.

Dying Light 2: Stay Human

Izlazi: 4. veljače 2022.

Nasljednik 'Dying Lighta' nekoliko je puta odgođen. Naslov će konačno biti objavljen 4. veljače i, ako možeš vjerovati trailerima, nudi uobičajenu mješavinu zombi akcije i parkoura. Fun fact: 'Dying Light 2: Stay Human' odabrao je najkonkurentniji mjesec u 2022. za svoj veliki izlazak.

Horizon Forbidden West

Izlazi: 18. veljače 2022.

'Horizon Forbidden West' nasljednik je Sonyjevog hita iz 2017. godine. U to vrijeme, naslov je dijelio svoje mjesto izlaska s 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. I unatoč golemom uspjehu Nintendo stvari, 'Horizon Zero Dawn' je također oduševio brojne igrače. Ovaj put, naslov se suočava s još snažnijim protivnikom.

Horizon Zero Dawn

Elden Ring

Izlazi: 25. veljače 2022.

'Elden Ring' proglašen je 'Najiščekivanijom igrom' na dodjeli nagrada Game Awards. Igrači jedva čekaju zaroniti u svijet novih From Software igara. Svaka igra iz Dark Souls kovačnice do sad je bila uspješna. Nedavno je 'Sekiro: Shadows Die Twice' osvojio čak nekoliko nagrada za igru ​​godine. Mnogi se raduju datumu izlaska 'Elden Ringa' i ne sumnjamo da baš svi imaju velika očekivanja.

Gran Turismo 7

Izlazi: 4. ožujka 2022.

'Gran Turismo 7' je nadolazeća trkačka video igra koju je razvila kompanija Polyphony Digital, a objavio Sony Interactive Entertainment. Igra će biti osmi nastavak glavne linije u seriji Gran Turismo. Ono što znamo je da će se u igri naći Ferrari F8, F12 i čak više od 90 staza.

Tunic

Izazi: 16. ožujka 2022.

Prošlo je dosta vremena otkako smo vidjeli prve slike slatke Zelda-Like. Nedavno su znatiželjni igrači mogli steći prvi dojam o igranju 'Tunicsa' zahvaljujući kratkoj demo verziji. Na dodjeli Game Awards konačno je potvrđen datum izlaska, 16. ožujka. Igrat će se na Microsoft Windowsima, Mac OS X putem Steama, Xbox Series X/S i na Xbox One kao pravoj ekskluzivi. Jedva čekamo!

Starfield

Izlazi: 11. studenog 2022.

'Satrfield', nadolazeći svemirski ep iz Bethesde, trebao bi biti jedan od najvećih Xbox stvari godine. Iako se još ne zna puno o naslovu, fiksni datum izlaska već je objavljen, 11. studenog. Hoće li se ovaj datum zadržati, ostaje za vidjeti. Vjerojatno ćemo više znati na ljeto.

Forspoken

Izlazi: proljeće 2022. (24. svibnja 2022.)

Novi IP-ovi su uvijek uzbudljivi. 'Forspoken' je od samog početka ostavio dobar dojam zahvaljujući svojoj sjajnoj optici. Što više igranja, to smo uzbuđeniji zbog izlaska u proljeće 2022. Nadamo se dinamičnoj i raznolikoj borbi i kretanju.

Ghostwire: Tokyo

Izazi: proljeće 2022.

Shinji Mikami nudi dobar hororac. Tvorac 'Resident Evil-a' svojedobno je pokrenuo vlastiti posao s programerom Tango Gameworks. 'Ghostwire: Tokyo' je projekt koji je stari majstor horora dugo želio realizirati. Čini se da je fokus ovdje puno više na akciji nego u mnogim njegovim prethodnim naslovima.

DNF Duel

Izlazi: ljeto 2022.

'DNF Duel' iz Nexona, borbena igra koja je spin-off Dungeon Fighter Online, dobila je novi trailer. Nakon Berserkera, koji je poznat po žrtvovanju HP-a radi veće štete, Inkvizitor je sad u centru pažnje, a opremljen je velikom sjekirom i zapaljivim bombama. Navodno, igrači očekuju još najmanje tri nova lika koji se nisu mogli igrati u beta verziji.

The Art of Street Fighting

Sea of Stars

Izlazi: zima 2022.

Chrono Trigger je još uvijek jedno od velikih remek-djela RPG svijeta. Nakon što su kreatori The Messengera napravili uspješan hommage Ninja Gaidenu i Shinobiju, sad su se posvetili RPG hitu. 'Sea of ​​Stars' očito se temelji na igri Super Nintendo. Čak su uspjeli osvojiti i Yasunorija Mitsudu, skladatelja soundtracka za Chrono Trigger i Chrono Cross.

Triangle Strategy

Izazi: 4. ožujka 2022.

Novi naslov kreatora Octopath Travelera oponaša vibru igara poput Final Fantasy Tactics i Tactics Ogre. Sve je upareno sa stilom koji oduzima dah, a koji je Octopatha Travelera već izdvojio od konkurencije.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Izlazi: 2022.

Uz Breath of the Wild, Nintendo je 2017. udahnuo novi život seriji The Legend of Zelda i objavio igru ​​koja je zasjenila mnoge od njezinih nagrađivanih prethodnika. Sukladno tome, očekivanja od njegovog nasljednika su, naravno, visoka.

Bayonetta 3

Izlazi: 2022.

Platinum Games majstori su stilske akcije. Igre Bayonetta izvrsni su primjeri koliko programeri razumiju žanr. Naravno, iz tog razloga obožavatelji već dugi niz godina čekaju najavljenu 'Bayonettu 3'. Ove godine vrijeme čekanja konačno bi trebalo završiti i veselimo se pratiti Vješticu Umbra u najnovijoj avanturi.

God of War Ragnarok

Izlazi: 2022.

Malo je tko očekivao da će reboot God of Wara tako brzo dobiti nasljednika. No, očito bi trebao biti spreman već ove godine. Igra izlazi za PlayStation 4 i PlayStation 5 i bit će to deveti dio serije God of War, deveti kronološki i nastavak God of Wara iz 2018. godine.