Hrvatski Red Bull Four 2 Score prvaci spremni za spektakl u Leipzigu!

Red Bull Four 2 Score oduševio je u Zagrebu, a sad je vrijeme za veliko svjetsko finale u Leipzigu! Tamo će se okupiti nacionalni pobjednici s brojnih različitih turnira, od Brazila, Engleske i Nizozemske do Maldiva, Paname i Sjedinjenih Američkih Država.

A svog predstavnika imat će i Hrvatska, nakon što je početkom srpnja na Kegliću odigran sjajan turnir na kojem su nijanse odlučivale o pobjedniku. Tu se najbolje snašla momčad pod jednostavnim imenom No Name, za koju nikakav problem nisu bila neobična pravila po kojima se Red Bull Four 2 Score razlikuje od klasičnih malonogometnih turnira.

" Super koncept, nešto novo i zanimljivo. Zeznuto je što u prvoj i zadnjoj minuti gol vrijedi dva boda, a treba paziti i na onaj mali prostor ispred gola u koji se ne smije ući. Zato igrači stvarno moraju biti koncentrirani od prve do zadnje minute ," naglašava Bernard Nujić iz tima No Name i izdvaja pravilo koje se njemu i suigračima najviše svidjelo:

Kao najbolji dio čak bismo izdvojili zlatni gol do kojeg se dolazi igrom 1 na 1. Tu stvarno do izražaja dolazi individualna kvaliteta. Sve u svemu, jako dobro iskustvo.

Hrvatski prvaci do trijumfa su došli kroz sedam odigranih utakmica na turniru, u kojima su povremeno morali preokretom tražiti put do pobjede. Svoj uspjeh mogu zahvaliti redovitim malonogometnim utakmicama koje zajedno igraju subotama, a nije im trebalo mnogo vremena osmisliti strategiju prilagođenu specifičnim Red Bull Four 2 Score pravilima.

Rekli bi da treba biti strpljiv i pametno rasporediti snagu kroz svih 10 minuta. Što se detalja naše taktike tiče, to će ostati među nama petoricom uoči Leipziga! Bernard Nujić

Osim što će 4. i 5. kolovoza odmjeriti snage s majstorima malog nogometa iz različitih dijelova svijeta, članovi hrvatskog tima No Name u Leipzigu će se također naći na istom mjestu gdje treniraju profesionalni nogometaši jednog od najboljih njemačkih nogometnih klubova. Od njih, imaju dvojicu koje bi itekako voljeli upoznati:

Definitivno Joška Gvardiola i Danija Olma.

Hrvatski nogometaši razmazili su nas velikim uspjesima na međunarodnoj sceni posljednjih godina pa se svakako nadamo da će i naši Red Bull Four 2 Score prvaci dobro proći na globalnom finalu u Leipzigu. Ambicija im definitivno ne nedostaje.

Nemamo neka posebna očekivanja, ali odigrat ćemo najbolje što znamo i pokušati dogurati do kraja i osvojiti turnir.

Kao i na Kegliću, hrvatski tim No Name put do titule tražit će kroz grupnu i nokaut fazu u Leipzigu, u utakmicama 4 na 4 koje traju 10 minuta , s pravilom po kojem gol koji pada u prvoj i zadnjoj minuti vrijedi dvostruko, što može u sekundi utakmicu okrenuti naglavačke!

Sretno ekipa!