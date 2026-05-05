Informacije za građane uoči održavanja Wings for Life World Run utrke

Wings for Life World Run utrka ove godine započinje u nedjelju 10. Svibnja, kao i svake godine u isto vrijeme na šest kontinenata, kad će cijeli svijet trčati zajedno za one koji ne mogu. Zadarska utrka startat će na Liburnskoj obali točno u 13 sati, uz posebnu nedjeljnu regulaciju prometa.

Zbog održavanja utrke očekuje se pojačan promet na cestama i pojačane gužve. Policija će provoditi posebnu privremenu regulaciju prometa na poluotoku, a kasnije duž cijele trase utrke. Molimo građane za strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca, a sve informacije o privremenoj regulaciji možete pronaći na internetskim stranicama PU zadarske.

