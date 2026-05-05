Informacije za građane uoči održavanja Wings for Life World Run utrke

Wings for Life World Run utrka ove godine započinje u nedjelju 10. Svibnja, kao i svake godine u isto vrijeme na šest kontinenata, kad će cijeli svijet trčati zajedno za one koji ne mogu. Zadarska utrka startat će na Liburnskoj obali točno u 13 sati, uz posebnu nedjeljnu regulaciju prometa.
Zbog održavanja utrke očekuje se pojačan promet na cestama i pojačane gužve. Policija će provoditi posebnu privremenu regulaciju prometa na poluotoku, a kasnije duž cijele trase utrke. Molimo građane za strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca, a sve informacije o privremenoj regulaciji možete pronaći na internetskim stranicama PU zadarske.
Za sav promet, na dan utrke, 10. svibnja bit će zatvorena:
- Liburnska obala i Obala kralja Tomislava od gradskog mosta do Ulice Narodnog lista (od 09:30 do 14:00)
- Obala kralja Tomislava, Ulica Zrinsko Frankopanska, Put Murvice, Ulica dr. Franje Tuđmana, Ulica Ante Starčevića (od 12:45 do 14:30)
- Jadranska magistrala D – 8, pravac Biograd (od 12:50 do 14:30)
Također, važno je napomenuti da od utorka, 5. svibnja u 22:00 se premještaju sva vozila s parkinga Stari Kolodvor. Od četvrtka 7. svibnja od 8:00 kreće ograđivanje parkirnih mjesta uz luku na Liburnskoj obali, a od 22:00 premještanje vozila s parkinga ispod bedema na Liburnskoj obali. Od petka 8. svibnja kreće ograđivanje preostalih parkirnih mjesta s parkinga na Liburnskoj obali te u subotu 9. svibnja uklanjanje svih preostalih vozila. Parkirna mjesta će biti oslobođena u nedjelju 10. svibnja nakon završetka utrke. Građani čija vozila budu uklonjena, ista će moći pronaći na parkingu Jazina koji će se osloboditi za sva vozila u ponedjeljak u 8:00.
Na startu zadarske utrke bit će i ove godine brojni trkački rekreativci, ultramaratonci kao i natjecatelji u kolicima koji će se s njima ravnopravno natjecati za jedan veliki cilj – pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.
Hvala na razumijevanju,
Wings for Life World Run tim.