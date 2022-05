Lukrecija Tomušić o pobjedi i trofeju na Wings for Life World Run utrci

Lukrecija Tomušić: Dečki su bili divni. Maria Tovernića znam, a Ivicu Lenarda sam upoznala kad su mi se pridružili. On je iz Osijeka stigao s biciklom, putovao je tri dana, koji kralj. Bili su od velike pomoći jer su mi čistili put. Moram priznati da nije lako gurati u tako velikoj masi. Znam dostignuti veliku brzinu na nizbrdici, a kočiti mogu samo s rukama. Ekipa zna slučajno uletjeti ispred mene pa moram kočiti i paliti ruke. Ovim putem se i ispričavam svim sudionicima kojima sam govorila "desno, desno". No, ovo ne umanjuje entuzijazam i ljubav prema ovoj utrci, to su samo izazovi koje, kad ih svladaš budeš izuzetno sretan. Ma te male pobjede.