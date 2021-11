Istine i laži koje kruže fitness svijetom

© Photo by Victor Freitas on Unsplash

. Još toliko potrošio si na podizanje vilice i mobitela tijekom dana pa zašto to ne bi mogao i u teretani? Pomnoži sve to s 10 i kreni s treningom kako bi dokazao samome sebi da ti to možeš... mi ionako već vjerujemo u tebe.

Možeš! Znaš kako znamo? Jer si za vrijeme čitanja ovog članka potrošio oko 19 kalorija na disanje, 10 na održavanje tjelesne temperature, pet na skrolanje i 30 na razmišljanje o tome da kreneš vježbati . Još toliko potrošio si na podizanje vilice i mobitela tijekom dana pa zašto to ne bi mogao i u teretani? Pomnoži sve to s 10 i kreni s treningom kako bi dokazao samome sebi da ti to možeš... mi ionako već vjerujemo u tebe.

Možeš! Znaš kako znamo? Jer si za vrijeme čitanja ovog članka potrošio oko 19 kalorija na disanje, 10 na održavanje tjelesne temperature, pet na skrolanje i 30 na razmišljanje o tome da kreneš vježbati . Još toliko potrošio si na podizanje vilice i mobitela tijekom dana pa zašto to ne bi mogao i u teretani? Pomnoži sve to s 10 i kreni s treningom kako bi dokazao samome sebi da ti to možeš... mi ionako već vjerujemo u tebe.

Legenda kaže da gotovo 90% osoba koje tek planiraju ući u svijet fitnessa vjeruju da je ovo istinito. Zato smo tu da ti kažemo da je riječ o teškoj zabludi. Ugljikohidrati daju energiju tvom organizmu. Znaš li da i najbolji maratonci na svijetu poput Floriana Neuschwandera savjetuju konzumiranje ugljikohidrata prije Wings for Life World Run utrke? Tvoja bi se prehrana trebala sastojati od 55 do 65% visokokvalitetnih ugljikohidrata, kako ne bi ostao bez energije pri kraju trčanja.

Legenda kaže da gotovo 90% osoba koje tek planiraju ući u svijet fitnessa vjeruju da je ovo istinito. Zato smo tu da ti kažemo da je riječ o teškoj zabludi. Ugljikohidrati daju energiju tvom organizmu. Znaš li da i najbolji maratonci na svijetu poput Floriana Neuschwandera savjetuju konzumiranje ugljikohidrata prije Wings for Life World Run utrke? Tvoja bi se prehrana trebala sastojati od 55 do 65% visokokvalitetnih ugljikohidrata, kako ne bi ostao bez energije pri kraju trčanja.