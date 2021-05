VIDEO | Slackline između dva nebodera u Sarajevu

Za potrebe snimanja, između sarajevskih nebodera postavljeno je uže dugo 28 metara, što je duže od uobičajenog užeta za slackline. Neboderi su visoki 97 metara, a Jaan je između njih prelazio na visini od oko 80 metara. Na toj visini obično se koristi uže dužine od 15 do 21 metar.

„ Na ovim visinama uvijek postoji jedan specifičan izazov - strah. Drugi faktor su vremenski uvjeti. Trenutno ima malo vjetra, što otežava izvođenje nekih trikova, ali to je nešto na što ne možemo utjecati “, izjavio je 29-godišnji Estonac.

