Jack Miller pred najvažnijom sezonom u svojoj MotoGP karijeri!

U posljednje dvije sezone puno sam naučio o sebi i o tome što i kako raditi da dođeš do uspjeha u ovom sportu. Naučio sam kakav bi tvornički vozač trebao biti i što bi trebao raditi i to je imalo veliki utjecaj na moj pristup utrkivanju.

Ako želi opravdati visoka očekivanja Ducatija i svojih navijača, morat će pronaći idealnu dozu rizika u svojoj vožnji i ne prelaziti je. Pretjerano forsiranje dovodi do pogrešaka, što se pretvorilo u njegovom slučaju u čak četiri odustajanja prošle sezone, u godini u kojoj se mogao boriti za naslov prvaka. Miller je uvjeren da se to u budućnosti neće ponoviti.

