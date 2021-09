The Jan Diaries | Produkcijski procesi: snimanje

Nadam se da ste uhvatili koji ljetni tjedan da se odmorite, zabavite i skupite malo boje. Moje ljeto je bilo dobro, očekivano mirnije po pitanju nastupa, ali produktivno u drugim područjima. Između ostaloga, imao sam vremena pročitati starije tekstove i razmisliti u kojem smjeru nastaviti u novoj sezoni.

Zadnje dvije godine sam puno vremena proveo u studiju, dio radeći na vlastitoj produkciji, dio na tuđoj i dio na raznim komercijalnim projektima poput izrade sound loga, reklama i slično. Iako su projekti u srži drugačiji, imaju zajedničku crtu, a to je da ljudi uključeni u komunikaciju oko projekta često ne barataju osnovnom terminologijom studijskih procesa te što od njih očekivati i/ili zahtijevati. Neki procesi, poput miksa i masteringa, se toliko često brkaju da su kolokvijalno postali gotovo i sinonimi. Zato sam odlučio ovu sezonu (uz poneki izlet) posvetiti abecedi studijskih procesa, napisanu za laike i polu-laike. Proći ćemo snimanje, editiranje, miks, mastering, generalno što znači “produkcija”, sonic branding, restauraciju i još pokoji. Dio tekstova će biti u klasičnom formatu, a za dio ću kroz intervjue posuditi znanje i stručnost kolega za koji će na jasniji način približiti osnove određenog područja te neke zamke koje je dobro imati na umu. Prije nego krenemo, otvoren sam za pitanja i sugestije oko tema, slobodno se javite na studio@cycle.hr s prijedlogom.

Za početak - snimanje. Proces koji je za većinu produkcija onaj glavni dio proizvoda. Pojednostavljeno, snimanje je korištenje mikrofona kako bi snimili zvuk glasa ili instrumenta i pohranili ga na magnetnu vrpcu ili računalo da kasnije možemo pristupiti toj snimci za dodatnu obradu. U suvremenom studiju, mogućnosti dodatne obrade su gotovo neograničene. Kažem “gotovo” jer je kod snimanja još uvijek glavna i osnovna stvar vještina osobe koja se nalazi ispred mikrofona. Primjer je vokalist koji “falša”, odnosno pjeva krivi ton, spiker koji nerazgovijetno izgovori rečenicu ili gitarist koji jednostavno ne svira dobro pa ispada iz ritma i krivo frazira melodije. Takva snimka (u daljnjem tekstu take, termin koji se koristi za određeni pokušaj snimanja) može biti fantastična u smislu da je usnimljena na računalo na pravilan način, ali ako je sadržaj takea kompromitiran, ne postoji “fix it in the mix”. Barem ne do razina da zvuči dobro i prirodno.

Tehnologija snimanja se jako razvila od početka do kraja prošlog stoljeća, jednako kao i raspon alata za obradu. To je podjednako utjecalo i na navike onih koji stoje ispred mikrofona i onoga što je slušateljima prihvatljivo dok slušaju radio. U 20-ima bi cijeli jazz big band snimali pomoću jednog mikrofona. Glasnoću pojedinog instrumenta bi odredili tako da bi određenog glazbenika stavili bliže ili dalje od tog mikrofona, ovisno koliko glasno želite da se čuje na snimci, a solisti bi mu se približili kad bi došao red na solo. Glavni vokal bi uvijek bio najbliže ispred mikrofona pa bi sukladno tome i na snimci bio najglasniji. To je bio “miks”. Pjesme su se snimale u komadu i svaki član sastava je morao iznimno dobro baratati svojim instrumentom i dionicom da bi u finalu rezultat bio zadovoljavajuć, što je impliciralo određenu dozu vježbe, discipline i predanosti svih uključenih. I uz to, određena odstupanja su bila neizbježna čak i kod najskupljih produkcija s najboljim glazbenicima, ali je to bila norma, i slušatelji su bili naviknuti na “živi” zvuk i visoku razinu “ljudskosti” u izvedbi. Da bi pjesma odjeknula u pop domeni, morala je za početak biti fantastično napisana, a onda odsvirana i otpjevana na izuzetno visokoj razini. Magija iskrenog ljudskog vokala s kojim se publika može povezati je razlog zašto su neki performeri proveli desetljeća na vrhu, a neki mu se nisu niti približili. Taj period je izbacio najviše evergreena s kojima su se milijuni slušatelja povezali na dubokoj razini i koji su ih pratili kroz cijeli život.

Naredne godine su donijele nove tehnološke skokove, poput višekanalnog snimanja, ali do početka upotrebe računala je i dalje većina ovisila o vještini osobe ispred mikrofona. Poslušajte bilo što iz 60-ih, 70-ih ili 80-ih i obratite pozornost na raspon različitih ekspresija unutar, na primjer, glasa. James Brown, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Stevie Wonder ili Michael Jackson su primjeri koje svi znaju, a znaju ih upravo zato što je emocija i ekspresija njihovog glasa toliko moćna ćeš je osjetiti i ako je snimljen na mobitelu. Emocija u snimci se stvara uživo, ispred mikrofona, i nema kasnijeg procesa koji je može stvoriti umjetno.

Kroz 90-e je sve više studija počelo koristiti računala za višekanalno snimanje. S jedne strane, hard diskovi su puno jeftiniji od višekanalnih magnetofonskih traka, održavanje je jeftinije, a mogućnosti manipulacije snimkama su sa svakim novom generacijom softwarea postajale nevjerojatnije. Od jednostavnog editiranja više takeova jednog instrumenta i kombiniranja u jedan “savršeni”, do ispravljanja krivih nota vokala pomoću autotune programa. Tu dolazimo do klasičnog paradoksa gdje je teško procijeniti do koje mjere je napredak tehnologije procesa učinio rezultat kvalitetnijim ili jednostavno tehnički ispravnijim. S jedne strane dio potencijalno sjajnih glazbenika troši manje vremena na vježbanje svojeg instrumenta jer se unaprijed oslanjaju na tehnološku pomoć kasnije, a s druge strane dio sjajnih glazbenika može svoju kreativnost podignuti na višu razinu. Moj stav je da su unikatnost i karakter direktno povezani s nesavršenošću koja dolazi u paketu s emotivnom izvedbom, a de da pretjerivanje s dodatnom obradom i ispravljanjem nesavršenosti dovelo do generičnosti u kojoj se većina suvremene glazbe trenutno i nalazi.

U praksi mi je najdraže raditi kao da edit u kasnijoj fazi ne postoji, a od glazbenika pokušavam dobiti take koji ima najbolju emociju, uz barem solidnu razinu tehničke ispravnosti. Ponekad i takav take treba malo popraviti, ali ne do razine da se izreže sva ljudskost. Cilj uspješnog recording sessiona je da sirova snimka već sama po sebi ima određenu magiju, jer se tek onda u kasnijem stadiju, miksu, to može učiniti još puno boljim.

Čitamo se za dva tjedna u idućem tekstu, tema je - miks.