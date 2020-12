Kad snovi postanu stvarnost - pogledaj kako izgleda freeskiing kroz igru!

- ne samo zbog svojih sposobnosti i inovativnog stila vožnje, već i zahvaljujući svom zaigranom umu koji uvijek donese super projekte. A da je to tako, potvrdila su i njegova dva prethodna videa - Unrailistic i Unrailistic 2.0, koja su oduševila internet.

Vjerojatno o njemu već ponešto znaš, ali u slučaju da to nije tako, ovo je Jesper Tjäder i jedan je od najkreativnijih skijaša na svijetu - ne samo zbog svojih sposobnosti i inovativnog stila vožnje, već i zahvaljujući svom zaigranom umu koji uvijek donese super projekte. A da je to tako, potvrdila su i njegova dva prethodna videa - Unrailistic i Unrailistic 2.0, koja su oduševila internet.

Iako su ga njegova djela dovela do svjetske slave, moramo reći da je njegov prvi video Unrailistic bio nešto neobičniji i čista stvar zabave, a drugi ipak malo više (čitaj: bitno više) tehnički zahtjevan. Ovaj put, Jesper nam predstavlja jednako tako nadljudske tehničke sposobnosti, ali s promjenom fokusa.

