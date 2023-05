Juraj Šebalj ponovno vozi catcher car u Zadru: Ja sam ciljna linija!

Ono što vidim je zapravo mala pobjeda svakog natjecatelja i tu sreću na njihovim licima. Jesu, umorni su, znojni su, dosta im je svega, ali postoji nešto što je iznad toga, a to je osjećaj sreće zbog jedne male pobjede svakog od nas. To vidim kod nekoliko tisuća trkača i to je divno.

Juraj Šebalj