Jan Diaries | Kai Alcé dolazi u Zagreb!

Zato sam u Atlanti izgradio nešto svoje i onda bio pozvan u New York da to prezentiram, umjesto da sam ostao u New Yorku i pokušao se ugraditi u njihov sound. To je uvijek bolja pozicija. Sad kad dođem, uvijek sam dobrodošao. Dođem u New York na nekoliko tjedana, družim se s ljudima, radimo i super mi je. Trudim se ostati povezan s ljudima od tamo.