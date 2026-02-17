5 načina kako ostati fokusiran dok učiš!

Novogodišnje partijanje daleka je prošlost, a životima studenata u završnim zimskim danima zavladala je – knjiga! Da, zimski ispitni rok već traje na studijima, a nakon njega slijede ljetni i jesenski koji će odlučiti tko prolazi na sljedeću godinu, a tko ne. Bilo da usvajaš gradivo iz knjige, skripte ili iz video tutoriala na Internetu, učenje traži maksimalni fokus ako želiš briljirati dok se dijele ocjene. Kako ti održavaš fokus nam reci OVDJE .

Potpuno se fokusirati na učenje zapravo je priličan izazov. Oko tebe je bezbroj stvari koje ti skreću pažnju, a gradivo nije uvijek toliko zabavno da se u njega možeš strastveno uživjeti. Srećom, uz pravu strategiju moguće je bez problema provesti u djelo vlastiti plan učenja.

Još uvijek nemaš plan koji daje rezultate? Pročitaj onda nekoliko naših savjeta kako da tvoj fokus uvijek ostane na učenju, bez obzira koliko zahtjevno gradivo bilo.

Stvori okruženje bez distrakcija

Prvo i najvažnije je stvoriti okruženje u kojem ti neće biti problem posvetiti se učenju. Dakle, moraš ugasiti zvuk notifikacija na svom mobitelu i po mogućnosti seriju koja stoji zaustavljena na ekranu tvog televizora.

Ako to nije dovoljno i postoje dodatni izvori buke u tvom domu, uvijek imaš opciju odlaska na lokaciju osmišljenu kako bi na njoj studenti efikasno učili. Istina je, Hrvatska je puna knjižnica u kojima se uči u miru, u poticajnoj atmosferi u kojoj nije problem udubiti se u zadatke koji su pred tobom. Grupno učenje s prijateljima alternativna je opcija, ali samo ako ste baš svi odlučili učiti, a ne se zajedno zabavljati.

Uči uz pozadinsku glazbu © Red Bull Content Pool

Koristi Pomodoro tehniku ili njezine varijacije

Pomodoro tehnika pojavila se još tamo osamdesetih i sve do danas je omiljena među studentima. Kaže da svoje učenje trebaš podijeliti u manje segmente i između njih uvodiš obavezne pauze. Tako mentalni napor postaje podnošljiv. U izvornom obliku Pomodoro kaže da trebaš učiti 25 minuta i onda se odmoriti 5 minuta. Napraviš tako 4 puta i onda uzmeš dužu pauzu do 20 minuta pa sve ponoviš još jednom.

Posljednjih godina pojavile su se varijacije na Pomodoro pa ćeš pronaći na Internetu one koji tvrde da je najbolje učiti 45 minuta pa se 15 minuta odmarati, a ako su vremenski rokovi tijesni onda 50 minuta učenja i 10 minuta odmora. Tajmer ti može biti stvarni sat (po mogućnosti u obliku rajčice) ili mobilna aplikacija koja zvoni. Dakle, nađi varijantu Pomodora koja ti najbolje odgovara i baziraj na njoj plan učenja koji provodiš.

Postavi neobičan tajmer pred sebe

Trendovi vezani uz učenje na TikToku su više zabavni nego korisni, ali neke čak i ima smisla uzeti u obzir. Pa se tako pokazalo da neobičan tajmer može biti dodatna motivacija koja će učiniti tvoje učenje efikasnim.

Neki su pokušali s komadom leda pa uče dok se ne otopi. Pobrini se samo da ne varaš s podizanjem temperature u prostoriji i da led bude smješten tamo gdje neće napraviti poplavu. Tu je i svijeća koja traži da učiš dok se ne ugasi. Koliko je to izazovno ovisi o njezinoj veličini. I da, uvijek se možeš odlučiti za stari dobri pješčani sat koji će polako, ali sigurno privesti kraju tvoju planiranu sesiju učenja.

Iskoristi "Study with me" online poticaj

"Study with me" je serija videa i streamova uživo koji su se pojavili na YouTubeu. Na njima netko uči i obično koristi Pomodoro tehniku, a ti učenika možeš vidjeti dok tipka po laptopu ili podcrtava svoju knjigu. No, tvoj cilj nije gledati drugu osobu dok uči nego istovremeno raditi istu stvar.

Uz "Study with me" u pozadini ide opuštajuća muzika ili se čuju kapi kiše. Pred tobom je cijelo vrijeme brojač koji odbrojava vrijeme učenja, a onda slijedi pauza koja se također odbrojava. Onima koji nikad nisu probali vjerojatno se ne čini da je sve to poticajno za vlastito učenje, ali u praksi se pokazuje da zaista može pomoći. Uostalom, ovaj tekst je nastao uz pratnju jednog takvog streaminga. Samo moraš paziti da te čavrljanje uživo koje je dostupno ispod streaminga ne odvuče od tvog gradiva. Koristi chat s drugim studentima samo kad je vrijeme za pauzu.

Učenje u fokusiranom društvu © Red Bull Content Pool

Fokus je veći kad postoji nagrada

I da, tu je uvijek nagrađivanje. Plan je jednostavan – podijeli gradivo na manje segmente i nakon što prođeš svaku od tih manjih dionica dodijeli sebi nagradu. Može to biti jelo, piće, nešto iz šoping centra, epizoda tvoje omiljene serije pa i kava s prijateljima. Glavno da se radi o nečem što ti je zbilja važno, jer onda će i tvoja motivacija dok učiš biti maksimalna.

A kad je motivacija velika tada nije problem potpuno se fokusirati na ono što je potrebno za prolazak ispita. Neka se samo učenje odvija u okruženju bez distrakcija, s obaveznim odmorima koji presijecaju usvajanje gradiva.

To su naši savjeti kako efikasno učiti u 2026. godini, a ako imaš još bolji plan učenja od svega navedenog obavezno nam se javi OVDJE i podijeli s nama svoj Red Bull Zero Distractions mindset!