Nemaš ni za kiflu? Evo kako svejedno putovati

Ne, ne čini ti se. Putovanja su svake godine sve skuplja. Cijene avionskih karata otišle su u nebo, šupe se iznajmljuju za cijenu hotela, a ni obroci iz pekare više nisu što su nekoć bili. No, čak i ako si na strogom budžetu ili, kako ono kažu, nemaš ni za kiflu, to svejedno ne znači da ove godine ne možeš otići na putovanje. Trebaš samo razmišljati izvan okvira.

Ne, ne čini ti se. Putovanja su svake godine sve skuplja. Cijene avionskih karata otišle su u nebo, šupe se iznajmljuju za cijenu hotela, a ni obroci iz pekare više nisu što su nekoć bili. No, čak i ako si na strogom budžetu ili, kako ono kažu, nemaš ni za kiflu, to svejedno ne znači da ove godine ne možeš otići na putovanje. Trebaš samo razmišljati izvan okvira.

Ne, ne čini ti se. Putovanja su svake godine sve skuplja. Cijene avionskih karata otišle su u nebo, šupe se iznajmljuju za cijenu hotela, a ni obroci iz pekare više nisu što su nekoć bili. No, čak i ako si na strogom budžetu ili, kako ono kažu, nemaš ni za kiflu, to svejedno ne znači da ove godine ne možeš otići na putovanje. Trebaš samo razmišljati izvan okvira.