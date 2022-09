Priča o Kendrick Lamaru ispričana kroz 10 pjesama

Njegovi 'big hooks' i otvorenost novim trendovima govore o utjecaju njegovog mentora Dr. Drea, dok njegov izuzetan flow podsjeća na legende undergrounda zapadne obale kao što su Pharcyde, Souls of Mischief i Freestyle Fellowship. Lamar je postigao svoj status nezamjenjivog člana hip-hop kanona jer se nije bojao uhvatiti u koštac s velikim idejama i nikada nije podcijenio svoju publiku. Njegov plod vrijedan slave iz 2012. godine good kid, m.A.A.d. city , oživio je hip-hop konceptualni album; To Pimp a Butterfly iz 2015. Vješto se pozabavio temom institucionaliziranog rasizma kroz složeni jazz; DAMN iz 2017. koji je stavio pripovijedanje u bezvremenske hip-hop ritmove.

Odlučan je potez učiniti prvi veliki singl party pjesmom o tome kako će vam piće uništiti život. No, to je upravo ono što je Kendrick Lamar učinio u uvodu za good kid, m.A.A.d. city. Refren pjesme u kombinaciji s beatom koji je producirao T-Minus su toliko moćni da su zamaskirali Lamarov stih koji se odnosi na 18. amandman. Činjenica da je pjesma uopće bila hit subverzivna je na svoj način, Lamar se infiltrirao u stroj kako bi ga razmontirao iznutra.

Ljubav prema sebi je važna, a ponekad je bitno osvijestiti i druge o tome. Točno to je razlog iza Kendrickovog glavnog singla s njegovog trećeg LP-a, To Pimp a Butterfly. Puno slušatelja nije priznalo " i " jer je Lamar pokušao napraviti pop hit u stilu pjesme Happy Pharrella Williamsa. No, ono što nisu shvatili je razlika između pjesama. Happy je krdo jednoroga i šljokica utjelovljenih u pjesmi, dok je "i" miks vesele psihodelije i vokala koji te pokreču te su oni koji daju pjesmi dubinu. "i" je manje optimistična poruka, a više priznanje da svijet je pakao, ali da isto tako lošu situaciju možemo učiniti malo boljom ako smo OK s onim što jesmo.

5. The Blacker the Berry

U ovoj pjesmi Kendrick se još više buni - uzbudljivo direktnim trenutkom u To Pimp a Butterfly. Album kritizira sustav kroz dekonstrukciju hip-hop normi i odbijanje igranja po pravilima žanra, ali The Blacker the Berry trenutak je u kojem Lamar kreće u sveobuhvatnu pobunu protiv sustava.

Alright je uistinu himna našeg vremena: snažna, samouvjerena i odlučna prosvjedna pjesma za one čiji su problemi toliko golemi da ih je gotovo nemoguće nabrojati. Kad ju je objavio 2015. činila se dosta bitnom stvari. Njegovo pjevanje "We gon' be alright" postalo je de facto slogan pokreta Black Lives Matter, a njegov ritam - koji uključuje produkciju Pharrella i Sounwavea i saksofon Terrace Martina - činio se kao naznaka da dolazi bolje sutra.