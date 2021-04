Out of Season | Kako BMX trikovi izgledaju na MTB-u?

Kriss Kyle: Out of Season

Već u prvom pokušaju bicikl me doslovno odbacio. Prije nego što sam to i shvatio, već sam bio na zemlji. Slomio sam rebro , a ja to nisam znao, adrenalin je jednostavno odradio svoje. Moglo je biti puno gore i zaista sam imao sreće. Nekako sam uspio izbjeći sve panjeve koji su bili tamo. Tek iz četvrtog pokušaja sam uspio.

