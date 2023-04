Lakuti, residentica berlinskog Panorama Bara dolazi u Peti Kupe!

Njezin vlastiti glazbeni ukus ubrzo se proširio i prešao granice utjecaja njezine obitelji. Najveći utjecaj na nju imalo je otkrivanje noćnih klubova u Johannesburgu u to vrijeme - od goth/ebm/wave mjesta radnim danom do LGBTIQ klubova, warehouse partija i svega između. Fenomenalne ploče koje su dolazile iz New Yorka, Chicaga i kasnije Detroita potpuno su preuzele njezinu maštu i pokazale se transformativnima.