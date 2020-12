Last minute božićni pokloni!

Daruj dar trčanja

Bilo da želiš potaknuti najbliže da se više kreću, motivirati nekog na obaranje osobnog rekorda ili samo želiš učiniti dobro djelo - sve to možeš s Wings for Life World Run voucherom ! Kupnjom ovog vouchera svojim voljenima daješ priliku da i sami dožive emotivne trenutke najveće globalne utrke. Dovoljan je samo jedan voucher da bi usrećio više ljudi - one koji imaju priliku trčati s tobom i sve one koji željno iščekuju lijek za ozljede leđne moždine. Neka tvoj poklon ove godine ima plemenit cilj. Daruj ljubav. Nadu. Sreću. Emociju.