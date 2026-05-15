Lukrecija o zviždaljci i pobjedi na Wings for Life World Runu

Snažne emocije i pozitivna energija. To je ono što čini posebnim Wings for Life World Run, utrku u kojoj zajedno trčimo kako bi ozljede leđne moždine postale izlječive. A ove godine među 8 tisuća trkača, trkačica i sudionika u kolicima našla se na startu i jedna osoba koja je svojim veselim duhom praktički postala zaštitno lice Wingsa u Zadru. Riječ je o Lukreciji Tomušić, riječkoj natjecateljici u kolicima koja od 2018. godine redovito sudjeluje na Wings for Life World Runu. Upravo ona se može pohvaliti s pobjedom u svojoj natjecateljskoj kategoriji 2022. godine, a sada je to ponovila četiri godine kasnije, s prijeđenih 10,29 kilometara.

"Wings for Life World Run nije samo utrka, to je jedan poseban dan. Toliko pozitivne energije, toliko emocija, toliko ljudi okupljenih oko jednog cilja. Iskreno, nekad stvarno ne znam mogu li to uopće riječima opisati," kaže Lukrecija koja je u poticajnom okruženju izvukla maksimum iz sebe: "Dosta brzo mi se priključio biciklist koji prati vodeće. Pričali smo, nasmijavao me, dobro smo se proveli. Motivirali su me i drugi natjecatelji koji bi uvijek pljeskali kad bih bila u blizini, a podršku su mi davali i mještani pored svojih kuća. Uz stazu je bila i baka koja je dijelila fritule i trešnje, nešto predivno."

Tajna uspjeha na ovogodišnjoj utrci svakako je bilo i "pomagalo" koje Tomušić preporučuje i drugim sudionicima u kolicima.

Quotation Prvi put sam imala zviždaljku i moram priznati da je bila efektivna, što se može vidjeti po rezultatu. Svirala sam u nju i ljudi su se micali. To je bilo posebno važno na nizbrdici, jer dobijem jako veliku brzinu, a mogu kočiti samo vlastitim rukama. Ako netko tada izleti pred mene teško mi ga je izbjeći. Lukrecija Tomušić

Lukrecija Tomušić s Wings for Life World Run trofejem u Zadru © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Tako je Lukrecija trofeju u obliku sidra iz 2022. godine dodala najnoviji u obliku konopa. Svaki ima svoju priču, a držat će ih zajedno na polici. No, Wings for Life World Run trofeji nisu njezini jedini sportski uspjesi. Sa svojim Košarkaškim klubom osoba s invaliditetom Kostrena osvojila je ove sezone treće mjesto u Hrvatskoj, a imala se priliku čak i okušati u paraglidingu. Uz sve to još je i iznimno aktivna u poticanju osoba s invaliditetom da se bave fizičkim aktivnostima.

"Želimo razbiti stigmu sporta za osobe s invaliditetom. Idemo po školama i educiramo dječicu kako nakon ozljede možeš imati kvalitetan i dobar život, pogotovo uz sport. Sport je izuzetno bitan za osobe s invaliditetom. Nije bitno s kojim sportom se baviš, glavno da se baviš. Donosi ti socijalizaciju, putovanja, bolju fizička spremu. Mozak postane mirniji i misli su pozitivnije," zaključuje Lukrecija Tomušić koja je zbog svoje izuzetne osobnosti postala zadnjih godina i ambasadorica Wings for Life World Runa:

Quotation Počašćena sam što sam dio te priče. Meni ovaj događaj znači jako puno. Svima koji nisu sudjelovali na Wings for Life World Runu poručujem da stvarno ne znaju što propuštaju. Moraju doći barem jednom da osjete tu energiju, to zajedništvo. Predivan je osjećaj kad trčiš za one koji ne mogu. To je nešto što ostaje s tobom dugo nakon što utrka završi! Lukrecija Tomušić