Lukrecija Tomušić | Samo guraj naprijed

Arhitektonske barijere, ali i barijere u glavama ljudi koje Wings for Life zaklada ruši svojim djelovanjem. :)Ljute me lijeni i sebični ljudi koji stanu dvije, tri minute na parkirno mjesto za osobe s invaliditetom, na trotoar ili na rampu. To su manje-više osobe bez empatije koje ne razmišljaju o svojoj okolini. Ljuti me i to što se, pri gradnji novih zgrada, često zaobilazi pravilnik koji nalaže da građevinski objekti moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom. Uvijek se izmišlja topla voda pa na kraju ispadne da prilagodba građevina za osobe s invaliditetom puno košta. U principu, ne košta puno, nego se ljudi ne drže pravilnika.