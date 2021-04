Marin Ranteš o ozljedi, boravku u Americi i Wings for Life World Run utrci!

Wings for Life World Run utrci

Da je sport uvijek nepredvidiv shvatio je i sam Ranta. Osim što se napokon odlučio suočiti s ozljedom ramena koja ga je mučila godinama, odradio operaciju i doživio najtežu stvar - pauzu od BMX-a, Marin je u svojoj karijeri uživao u pregršt lijepih trenutaka. Njegov odnos s Danielom Dhersom koji se od kolega s natjecanja razvio u 'friends for a lifetime' statusa posebna je stvar, baš kao i sudjelovanje na Wings for Life World Run utrci kroz koju zajedno s cijelim svijetom sudjeluje u ostvarenju jednog cilja - pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što nam je sve ispričao Ranta!

Da, prošlo je već punih pet mjeseci od operacije i osjećam se spremno. To je za mene bilo najdulje razdoblje bez treninga i zaista sam jedva dočekao da mogu sjesti na svoj bike!

Kako je došlo do operacije? Kako je ona protekla? Osjećaš li se sad sigurnije?