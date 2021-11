VIDEO | Iza 'The Ultimate Run' kulisa s Markusom Ederom

Markus Eder: Dugo sam sanjao o toj ideji i čak sam pokušao s projektom 2015., ali sam iščašio rame pri prvom padu. Nakon pobjede na Freeride World Touru 2019., prišao sam s idejom dečkima iz 'Legs of Steel' i oni su odmah pristali. Od tad to nije bio samo moj projekt, to je bio naš projekt.

Oduvijek sam sanjao da konačno svoje cjelokupno skijanje prikažem u jednom velikom tečnom projektu. Volim voziti svaku disciplinu, a 'Ultimate Run' mi je omogućio da to sve spojim.