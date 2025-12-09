Ponekad nije potrebno organizirati natjecanje da bi publika ostala bez daha. To dokazuje Masters of Dirt, spektakl slobodnog stila koji već više od dva desetljeća obilazi svijet. Pirotehnika, rampe i sportaši koji lete zrakom kako bi izvodili trikove kojima prkose gravitaciji. To čeka zagrebačku publiku 17. siječnja kada Masters of Dirt dolazi u Arenu. Sa sobom dovodi niz majstora koji će na biciklima, motorima, kvadovima pa i na snowmobilima izvoditi lude trikove, uključujući i pomalo nestvarni Double Backflip iliti dvostruki salto.
Posebno jaka bit će biciklistička postava na ovom događanju. Svoje najbolje trikove publici će pokazati naš Marin Ranteš, osvajač srebra s nedavnog Europskog prvenstva i jedan od top natjecatelja BMX Svjetskog kupa u disciplini park. Slovenski BMX freestyler Jaka Remec o čijim se majstorijama sve više priča također će pokazati što zna u Areni. U Zagreb dolaze i braća Godziek. Dawid je postao svjetski poznat nakon što je pokazao nevjerojatnu spretnost izvodeći svoje trikove na brdskom biciklu vozeći se na vlaku koji je bio u pokretu. Szymon je pak zvijezda Red Bull Rampagea, natjecanja na kojem se od biciklista traže besprijekorni trikovi na iznimno zahtjevnom brdskom terenu.
Svi oni otkrit će publici koliko freestyle biciklizam može biti spektakularan. Dodajmo tome nebeske FMX letove iliti motokros slobodnim stilom, kao i let zrakom brojnih drugih ludih vozila za koje nismo ni znali da mogu letjeti. Tako Masters of Dirt oduševljava svoje fanove pa je sjajna vijest da je nakon više od 200 evenata u siječnju došao red i na Zagreb!
