Ponekad nije potrebno organizirati natjecanje da bi publika ostala bez daha. To dokazuje Masters of Dirt, spektakl slobodnog stila koji već više od dva desetljeća obilazi svijet. Pirotehnika, rampe i sportaši koji lete zrakom kako bi izvodili trikove kojima prkose gravitaciji. To čeka zagrebačku publiku 17. siječnja kada Masters of Dirt dolazi u Arenu. Sa sobom dovodi niz majstora koji će na biciklima, motorima, kvadovima pa i na snowmobilima izvoditi lude trikove, uključujući i pomalo nestvarni Double Backflip iliti dvostruki salto.

