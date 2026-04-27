Vraća se Formula 1 - Max u Miamiju cilja povratak na postolje

Prošlo je više od mjesec dana od zanimljive utrke u Suzuki, na kojoj je Andrea Kimi Antonelli pobijedio i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Dugo smo čekali da se F1 elita vrati u akciju, a sada napokon dolazimo na svoje. Da, Formula 1 ponovo će sljedećeg vikenda biti u središtu zanimanja javnosti, kada najbolji vozači svijeta odmjere snage na utrci u Miamiju. Staza Miami International Autodrome među najnovijima je u kalendaru Formule 1. Na njoj se utrke voze od 2022. godine i dosad nam je ponudila vrlo zanimljivo nadmetanje na 5,4 km dugoj trasi. Svjedočili smo ovdje prvoj pobjedi u karijeri Landa Norrisa 2024. godine, a i trijumfu Oscara Piastrija godinu kasnije. No, samo se Max Verstappen može pohvaliti da je u Miamiju pobjeđivao dvaput.
Moguće velike promjene na vrhu poretka
Pet tjedana je mnogo u Formuli 1, pogotovo u sezoni u kojoj su mijenjana tehnička pravila. Svi timovi ovu su pauzu iskoristili za preinake na svojim bolidima. Ona momčad koja je pogodila sa svojim nadogradnja mogla bi iskočiti u Miamiju. Sjetimo se samo 2009. godine, u kojoj su pravila kreiranja bolida mijenjana na jednako drastičan način. Tada se iz utrke u utrku mijenjao odnos snaga, a oni koji su bili na vrhu na početku nisu se bili u stanju boriti za pobjedu u završnim utrkama sezone. Takve promjene u performansama moguće su i ove sezone. Red Bull Racing jedna je od momčadi od koje se očekuje iskorak u Miamiju. Max Verstappen i Isack Hadjar još se nisu našli na pobjedničkom postolju ove sezone. No, Ford RBPT motor sasvim je pristojno djelovao u prvim utrkama. Ako se dovede u red i aerodinamika, Max bi se svakako mogao naći među liderima. Uostalom, Verstappen pobjeđuje u Formuli 1 svake sezone još od 2016. godine. Mjesto na pobjedničkom postolju prvi je korak prema tom cilju.
Svi su neumorno radili u tvornici posljednjih tjedana i nadamo se poboljšanjima u Miamiju.
Nova prilika mladima za dokazivanje
Ove sezona počela je u znaku mladih vozača. Pa tako 19-godišnji Kimi Antonelli ima već dvije pobjede i vodi u poretku vozača. Odlično djeluje i Oliver Bearman, a svojih su pozitivnih trenutaka još imali Liam Lawson, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto i Franco Colapinto.
U povijesne knjige se pak već u Melbourneu upisao Arvid Lindblad. Vozač Racing Bullsa uspio je osvojiti bodove već u svojoj prvoj utrci u Formuli 1. Tako je s 18 godina i 7 mjeseci postao treći najmlađi u F1 povijesti kome je to uspjelo. Britanac švedsko-indijskih korijena vjeruje da može iznenaditi u Miamiju, na stazi na kojoj vozači iz drugog plana imaju šansu zablistati, pogotovo ako sigurnosni automobil u pravom trenutku izađe na stazu.
Početak sezone bio je zabavan. Mislim da Liam i ja dobro surađujemo. Ekipu guramo prema naprijed svojim povratnim informacijama, što je važno jer je ove sezone potrebno još brže razvijati bolid nego inače.
Subotnji sprint kao uvertira u nedjeljnu utrku
Vikend u Miamiju bit će poseban i zbog toga što će se voziti dvije utrke, jedna duža i jedna kraća. Sprint se tako vraća na scenu, nakon što je na prvom izdanju u Kini pobijedio George Russell u Mercedesu. Ovaj put Britanac će ponovo biti u užem krugu favorita, ali nešto će se pitati i vozače drugih moćnih ekipa, poput Ferrarija, McLarena i Red Bull Racinga. Bit će zanimljivo vidjeti i koliko su se poboljšali Aston Martin i Cadillac, dva tima koja su se našla na samom začelju u uvodnim utrkama.
U svakom slučaju, zagrijavanje u Formuli 1 je završeno. Na Floridi ćemo saznati tko ulazi s prednošću u ljetni dio sezone i tko bi se mogao boriti za naslov prvaka sve do završnice u Abu Dhabiju 6. prosinca.