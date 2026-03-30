Maxu bodovi u Suzuki, pravo prvenstvo počinje u Miamiju

Atraktivna Suzuka bila je ovog vikenda treća stanica kalendara Formule 1. Na nedjeljnoj utrci vidjeli smo pregršt zanimljivih duela na stazi, uključujući i one za mjesta na postolju. Na kraju je do trijumfa stigao Kimi Antonelli, što je bila njegova druga pobjeda u nizu. Tako je mladi Talijan s 19 godina postao najmlađi lider prvenstva u povijesti Formule 1. Drugo mjesto osvojio je Oscar Piastri, nakon što nije uopće uspio startati na prethodne dvije utrke. Treći je bio Charles Leclerc koji je došao do 52. postolja u karijeri, jednog više od Mike Hakkinena.
Sadržajnu utrku imali su i vozači Red Bull Racinga. Max Verstappen probio se za tri pozicije na startu i zatim je vodio borbu s Pierreom Gaslyjem do posljednjeg zavoja. Na kraju je osvojio osmo mjesto i sada ima 12 bodova u poretku vozača. Isack Hadjar bio je nešto bolji u kvalifikacijama, ali nije imao sreće s izlaskom sigurnosnog automobila nakon izlijetanja Olivera Bearmana. Na kraju je završio na 12. mjestu. Nakon ove utrke Red Bull Racing i Mercedes izjednačeni su s po 8 pobjeda kao dvije najuspješnije momčadi u povijesti Suzuke.
Duga pauza idealna za razvoj bolida
Nakon otkazivanja utrka u Saudijskoj Arabiji i Kataru Formula 1 dobila je pauzu od čak pet tjedana do sljedeće utrke, što će momčadima poslužiti da unaprijede svoje bolide. Bit će to najduža pauza ove sezone, čak i duža od one uobičajene ljetne. Red Bull Racingu pauza dobro dođe, jer mjesta za poboljšanja na RB22 bolidu definitivno ima. Puno je područja na kojima će inženjeri raditi kako bi Verstappen i Hadjar bili bliže vozačima Mercedesa od svibnja na dalje.
Pred nama je mnogo posla. Imamo nekoliko tjedana da pokušamo pronaći rješenja koja će unaprijediti brzinu našeg bolida
Pauza ide na ruku Maxu Verstappenu koji je ostvario pobjedu u svakoj F1 sezoni još od 2016. godine, a isto namjerava ponoviti i ove sezone. U travnju se ima priliku malo zabavljati vozeći svoj GT3 Mercedes po izazovnom Nürburgring Nordschleifeu, a onda se od svibnja na dalje vraća borbi za najviše domete u Formuli 1.
Svi rade neumorno i daju sve od sebe u tvornici. Mnogo toga možemo poboljšati u sljedećih nekoliko tjedana.
Što slijedi u nastavku sezone Formule 1?
Nakon pet tjedna odmora od utrkivanja Formula 1 se vraća na scenu 3. svibnja u Miamiju. Radi se o stazi na kojoj se utrke elitnog automobilističkog natjecanja voze od 2022. godine. Max Verstappen pobijedio je dosad dvaput na Floridi, a po jednu pobjedu imaju Lando Norris i Oscar Piastri.
Tri tjedna kasnije Formula 1 vozi se na uličnoj stazi u Montrealu, gdje "Zid prvaka" vreba nakon zadnjeg zavoja i uvijek bude drame na stazi. U lipnju F1 elita napokon dolazi u Europu, gdje će se vozači utrkivati u Barceloni, Monte Carlu pa i na Red Bull Ringu. Slijede još utrke na legendarnim stazama Silverstone i Spa u srpnju, a onda i nama bliski Hungaroring pa nova pauza od mjesec dana u kolovozu. Dakle, ono najbolje tek dolazi. Mogli bismo zapravo reći da prava sezona Formule 1 počinje tek od Miamija!