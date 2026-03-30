Maxu bodovi u Suzuki, pravo prvenstvo počinje u Miamiju

Atraktivna Suzuka bila je ovog vikenda treća stanica kalendara Formule 1. Na nedjeljnoj utrci vidjeli smo pregršt zanimljivih duela na stazi, uključujući i one za mjesta na postolju. Na kraju je do trijumfa stigao

Kimi Antonelli

, što je bila njegova druga pobjeda u nizu. Tako je mladi Talijan s 19 godina postao najmlađi lider prvenstva u povijesti Formule 1. Drugo mjesto osvojio je Oscar Piastri, nakon što nije uopće uspio startati na prethodne dvije utrke. Treći je bio Charles Leclerc koji je došao do 52. postolja u karijeri, jednog više od Mike Hakkinena.