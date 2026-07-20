Max u Belgiji ostvario jubilarno 300. postolje Red Bull Racinga

Utrka za Veliku nagradu Belgije nikad ne razočara! Tako je bilo i ove godine, jer vidjeli smo pregršt pretjecanja i mnogo drame, pogotovo u uvodnim krugovima. Na kraju je do svoje šeste pobjede u karijeri stigao Kimi Antonelli. Mladi Talijan tako je povećao vodstvo u ukupnom poretku na 50 bodova ispred timskog kolege Georgea Russella i 45 ispred Lewisa Hamiltona koji su se međusobno sudarili u prvom krugu.

Drugi iza Antonellija završio je Charles Leclerc koji se za pobjedu borio do samog kraja, no morao se zadovoljiti 54. postoljem u karijeri. A treći je bio Max Verstappen, nakon odlično odrađenih kvalifikacija i još boljeg starta. Tako je Nizozemac stigao do trećeg postolja u sezoni, što je potvrdilo da najnovije preinake na RB22 bolidu predstavljaju značajan napredak po pitanju performansi.

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Max za jubilej Red Bull Racinga

Verstappenovo postolje u Belgiji je posebno, jer bio je to 300. put da se vozač Red Bull Racinga našao među trojicom najboljih na utrkama Formule 1. Za momčad koja je osnovana tek 2005. godine to je velik uspjeh. Od tih 300 postolja Max je zaslužan za gotovo polovicu. Čak 130 puta je završio u TOP 3. Više osvojenih postolja imaju samo Lewis Hamilton (207) i Michael Schumacher (155).

Na jednoj od svojih omiljenih staza Max je ove nedjelje startao s drugog mjesta i poveo je u zavoju Eau Rouge. No, zatim mu je Antonelli uzvratio. Verstappen je među prvima od lidera ušao u boks, što se nije pokazalo kao dobra odluka, jer virtualni sigurnosni automobil kasnije je išao na ruku onima koji su ostali na stazi. Tako se Leclerc odjednom našao u vodstvu, sve dok ga Antonelli nije prestigao u završnici. Max se morao zadovoljiti trećim mjestom, na utrci na kojoj je od 2021. do 2023. pobijedio triput u nizu.

Quotation Odlično je ponovo biti na postolju. Dao sam sve od sebe i treće mjesto je jako dobro. Nadam se da će biti više ovakvih vikenda do kraja sezone, bez ikakvih problema s bolidom. Max Verstappen

Max Verstappen na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji © Mark Thompson/Getty Images

Sjajna vožnja i timski rad Hadjara

Nakon utrke u Belgiji razloga za zadovoljstvo ima i Isack Hadjar. Francuz je odigrao važnu ulogu za Red Bull Racing već u kvalifikacijama. Tamo je dao zavjetrinu Verstappenu i zaslužan je što je Nizozemac startao iz prvog startnog reda.

Za Hadjara kvalifikacije nisu bile važne, jer je zbog novih komponenti motora znao da će startati među posljednjima. No, sjajno se probio s 21. startne pozicije sve do 6. mjesta. Ostvario je to zahvaljujući besprijekornom čuvanju guma i dobroj strategiji. Bila je to šesta utrka u nizu u kojoj je Hadjar završio među TOP 6. Time je potvrdio da je Max dobio pouzdanog timskog kolegu koji je uvijek blizu i može mu pomoći.

Quotation Mislim da je ovo najbolji rezultat koji smo mogli ostvariti. Bio je to savršeno odrađen posao i vrlo sam zadovoljan. Šteta zbog kazne za promjene na motoru, jer vjerujem da smo se mogli boriti i za postolje. Isack Hadjar

Isack Hadjar © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hadjar je iza svojih leđa zadržao Landa Norrisa koji mu je prijetio u završnici utrke. Iza njihovih leđa na osmom mjestu završio je Gabriel Bortoleto, a deveti je bio Arvid Lindblad koji se ponovo istaknuo svojom brzinom. Britanski 18-godišnji vozač nastavio je u Belgiji odličnu seriju rezultata Racing Bullsa.

Formula 1 dolazi u Mađarsku

Samo tjedan dana nakon Belgije najbolji vozači svijeta utrkivat će se na Hungaroringu. Utrka za Veliku nagradu Mađarske održava se od 1986. godine, a prvi pobjednik tada je bio Nelson Piquet. Brazilac je do trijumfa stigao nakon legendarnog pretjecanja uklizavanjem pokraj Ayrtona Senne.

Najuspješniji u Mađarskoj dosad je bio Lewis Hamilton koji se može pohvaliti s čak 8 ostvarenih pobjeda. Britanac se nada novom uspjehu u 2026. godini, no Kimi Antonelli ima drukčije planove. U borbi za pobjedu trebali bi još biti George Russell i Charles Leclerc.

Za Maxa Verstappena Hungaroring je poseban, jer na njemu je ostvario svoju prvu pole poziciju 2019. godine. Pobijedio je u Mađarskoj dvaput, a u sjećanju ostaje njegov trijumf iz 2022. godine, u utrci u kojoj je startao s 10. mjesta.

Hungaroring © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hungaroring ima neke sličnosti s Monakom, a upravo je na ulicama Monte Carla Verstappen djelovao najbrže ove sezone. Zato Nizozemac ima razloga za optimizam. Najboljem rezultatu sezone nada se i Hadjar, uoči ljetne stanke zbog koje mjesec dana neće biti utrkivanja u elitnom automobilističkom natjecanju!