Čudesne brojke iza šampionske F1 sezone Maxa Verstappena!

Ovo je bilo ludo i nevjerojatno! Pritiskao sam do samog kraja i to se isplatilo. Sada se osjećam kao da sam u Formuli 1 postigao sve što se može postići. Sve što nakon ovog dođe samo je bonus!

Tako je najmlađi pobjednik jedne F1 utrke postao i prvi Nizozemac sa svjetskom titulom te drugi vozač kojem je to uspjelo za volanom Red Bull Racinga, nakon Sebastiana Vettela koji je uzeo četiri titule, od 2010. do 2013. godine.

Ne može se mnogo vozača u povijesti Formuli 1 pohvaliti s polovično osvojenim bodovima, ali Verstappen na kraju ima 395,5 bodova, zahvaljujući prekinutoj utrci u Belgiji. Da nije bilo tog prekida i podjele polovičnih bodova, bilo bi to blizu apsolutnog rekorda. Ovako je to četvrti najbolji ukupan zbroj bodova dosad viđen u povijesti elitnog automobilističkog natjecanja.

Broj koji će ostati dio povijesti Formule 1! To je broj koji je Max Verstappen izabrao na svom bolidu i s njim se popeo na sam vrh. Iako nije prvi koji je dosad nastupao s tim brojem među elitom, prvi je koji je s bolidom broj 33 otišao do titule prvaka.

Kažu da su jubilarne pobjede najslađe, a Max Verstappen to itekako može reći za svoj trijumf na stazi Yas Marina. Svoj 20. trijumf u F1 karijeri ostvario je u velikom stilu, odlučujućim manevrom u posljednjem krugu. Bila mu je to druga pobjeda u nizu u Abu Dhabiju, a kad znamo da je u prosincu 2020. godine na istom mjestu došao do svoje jubilarne 10. pobjede, onda je jasno da se s ovom sezonom u karijeri Maxa Verstappena zasad ništa drugo uopće ne može ni mjeriti!

