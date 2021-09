Verstappen najboljim probojem u karijeri u Sočiju proslavio rođendan!

U Formuli 1 moraš se boriti do kraja, sve do posljednjeg zavoja zadnjeg kruga! Potvrdila je to i dramatična utrka za Veliku nagradu Rusije , u kojoj je poredak vodećih iznenada okrenut naglavačke u samoj završnici, zahvaljujući kiši koja je u potpunosti promiješala karte na stazi.