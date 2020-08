Verstappen svojih 1000 bodova u F1 proslavio trijumfom u Silverstoneu!

Zanimljivo, Verstappen je do ove pobjede stigao nakon što je na prethodnom izdanju Silverstonea stigao do točno 1000 osvojenih bodova u svojoj F1 karijeri, kao daleko najmlađi kojem je pošlo za rukom doći do te brojke. Sad je to postignuće proslavio na pravi način pa ima ukupno 1025 bodova, a ta će brojka nezaustavljivo rasti u godinama koje dolaze.