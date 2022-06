Sve sjevernoameričke pobjede u karijeri Maxa Verstappena!

Aktualni svjetski prvak besprijekornom vožnjom stigao je do 26. trijumfa u karijeri na uličnoj stazi u Montrealu, a time je povećao prednost u ukupnom poretku na 46 bodova ispred Sergija Pereza i 49 bodova ispred Charlesa Leclerca, koji nisu imali svoj dan u Kanadi.

Još je dug put pred nama. Znam da je prednost trenutno prilično velika, ali to se brzo može promijeniti. Moramo ostati mirni i fokusirani na unaprjeđenje auta za sljedeće utrke.

Šesta je to pobjeda za 24-godišnjeg Nizozemca ove sezone, a i dokaz da se zaista dobro snalazi u Sjevernoj Americi.

Max Verstappen celebrates his win in Mexico

U svojoj drugoj sezoni s Red Bull Racingom Max Verstappen stigao je do svoje prve pobjede u Sjevernoj Americi, na stazi Hermanos Rodriguez u Meksiku.

Bio je to važan trijumf za tada nizozemskog tinejdžera, jer je po prvi put pokazao da može uvjerljivo ostaviti konkurenciju iza sebe i dominirati na stazi. Čak dvadeset sekundi ostavio je iza sebe Valtterija Bottasa u Mercedesu, dok su još samo Vettel i Raikkonen ostali u istom krugu s Verstappenom, koji je vozio besprijekorno od prvog do posljednjeg kruga...

Max Verstappen in Austin