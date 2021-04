Vozači MotoGP-a čiji napredak ove sezone vrijedi pratiti!

U Kataru je na stazi Losail 28. ožujka započela još jedna uzbudljiva sezona. Nema sumnje, oči su uvijek uprte u one 'najbolje', trenutno u aktualnog prvaka Joana Mira. Uz to, željno iščekujemo povratka Marca Marqueza i još pokoju majstoriju veterana Valentina Rossija. No, iz sjene vrebaju još mnogi talentirani motociklisti koji su željni šokirati favorite i probiti se do samog vrha...