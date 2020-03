Iza Nintenda je burno desetljeće. Voljeni proizvođač igara i konzola nikada nije uspio svojoj Wii konzoli izraditi dostojnog nasljednika s Wii U konzolom . Tek se 2017. firma vratila u velikom stilu s Nintendo Switch konzolom.

Sustavi su se od 2010. godine itekako promijenili, ali kvaliteta Nintendovih igara ipak je trajna. I nisu tu samo Mario i Zelda. Pogledaj najbolje Nintendo igre desetljeća koje nikada nismo prestali voljeti.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(Nintendo, Wii U, Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild © Nintendo

Iako je godinama bila u nastajanju, ova igra spoj je najboljih avantura koje igrač može doživjeti. Putuj kroz polja, šume i planine dok otkrivaš ruševine kraljevstva Hyrule.

Najbolje kod ove igre je to što umjesto da postavlja zadane prepreke, kao što je to obično slučaj s videoigrama, Nintendo ti jednostavno daje mogućnost da od početka napraviš što želiš. " Ta planina izgleda zabavno, može paraglajding? - Naravno. Ako skuham dovoljno gljiva, mislim da se mogu popeti na tu liticu. - Oh hej, uspjelo je! " The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne samo da je jedna od najboljih Nintendo igara desetljeća, već ima velike šanse da postane najveća igra svih vremena !

2. Super Mario 3D World

(Nintendo, Wii U)

Koliko god volimo Super Mario Odyssey na Switchu, teško bismo ovu igru, koja je započela sa Super Mariom 64, nazvali omiljenom u 3D seriji. Super Mario 3D World odlična je kombinacija platformi Mario World i Mario Land, savršeno postavljena za Wii U kontroler. Ono što nije jasno - zašto Nintendo još nije prenio ovo na Switch? Nadajmo se da će se i to promijeniti ove godine.

3. Luigi's Mansion 2

(Nintendo, 3DS)

Luigi Mansion 3 nije 'mansion' nego hotel. Čak na ulazu i piše tako. Zato ćemo reći ono što je netko već odavno trebao - Luigijev Mansion 2 naš je izbor za najbolju Luigi igru desetljeća. To je odlično dizajnirana Nintendo avantura u kojoj ćeš se kretati prostorima dizajniranim po svačijoj mjeri. Naoružan s pokojom bakljom i praćen glasom Charlesa Martineta, Luigijev lik zaista zrači u ovoj igri, odnosno u lovu na duhove.

4. Captain Toad: Treasure Tracker

(Nintendo, 3DS, Wii U, Switch)

Igre Nintendo oduvijek su bile poznate, ali izgleda da kapetan Toad uspijeva ovu popularnost odvesti na još viši nivo - bez obzira na to što sam ne može skočiti! Ova verzija uključuje nove minijaturne misije zasnovane na različitim kraljevstvima igre Super Mario Odyssey.

5. Fire Emblem: Awakening

(Nintendo, 3DS)

Fire Emblem: Awakening © Nintendo

Advance Wars mnogima je omiljena serija strateških igara. Njegovi tvorci, Intelligent Systems, upitali su publiku: " želite li ljude umjesto robota? " I tako je oživjela franšiza Fire Emblem. Došlo je do toga da tvoji likovi međusobno čavrljaju, vjenčaju se i imaju djecu koja se mogu odmah početi boriti pod tvojom zastavom. Kul.

6. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

(Nintendo, 3DS)

Nastavak Zelde koji se naslanja na The Legend of Zelda: Link to the Past. Iako je igra u budućnosti, karta te igre još je uvijek netaknuta, a ti imaš sposobnost da skačeš kroz zidove i odlutaš u drugu dimenziju. Ova prekrasna Zeldina avantura savršen je nastavak za one koji su tek završili s Link’s Awakening na Switchu. U novoj avanturi Link postaje slika i tako prolazi između dva svijeta.

7. Mario Kart 8

(Nintendo, Wii U, Switch)

Ono što je ovdje bitno: plave školjke, kora od banane i odlična akcija za više igrača. Japanski gaming divovi i dalje uspijevaju uvesti inovacije - miješanjem određenih segmenata i promjenom Luigijevog lica . Ova igra najbolje se igra na Switchu.

8. Box Boy

(Nintendo, 3DS)

Box boy © Nintendo

Nema se što drugo reći, osim - pogledaj trailer! Ako ti to ne pobudi interes za igrom, mora da si santa leda. Još bolje, nakon što završiš s ovom lo-fi igricom puzzlea, čekaju te još dva nastavka na 3DS-u i još jedan na Switchu.

9. Super Mario Maker

(Nintendo, Wii U, 3DS)

Nintendo se s ovim stvarno iskazao. Super Mario Maker je platformska igra koja osim igranja i prelaženja, omogućuje i kreiranje vlastitih nivoa, a sve to s nevjerojatnom pažnjom posvećenom detaljima. Može se reći da je cijela zajednica gejmera bila pomalo iznenađena kad je 2015. godine stigao Super Mario Maker.

Ovo je omogućilo igračima da zarone u niz (često iznenađujućih) nivoa koje su stvorili Nintendovi programeri. Očigledno je da je igra sjajna, a upravo su sloboda stvaranja i novi način doživljavanja starog klasika učinili Super Mario Makera tako posebnim. Oh, i nastavak je također poprilično dobar.

10. Pokémon Sun/Moon

(Nintendo, 3DS)

Stari klasik sigurno obožavaš, a sad pogledaj koje dodatke nudi Pokédex. Hint: tko ne odabere Popplioa kao svog početnog Pokémona, u startu je pogriješio. Pokémon Sun/Moon, ja biram tebe...