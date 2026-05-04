Ovo su najbolje Wings for Life World Run Utrke uz aplikaciju u Hrvatskoj!

Zadarski Wings for Life World Run možda je unaprijed rasprodan, no i dalje možeš trčati za one koji ne mogu, na bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj. U tome će ti pomoći Wings for Life aplikacija koja mjeri tvoju kilometražu i potiče te da istrčiš što više uzbudljivim komentarom kojeg slušaš putem mobitela. Wings for Life App Run možeš 10. svibnja trčati na onoj stazi koja ti najviše odgovara. Moguće ga je trčati individualno, ali i u grupi. A ako želiš putem aplikacije sudjelovati u organiziranoj utrci koja podsjeća na onu zadarsku, izdvajamo za tebe nekoliko lokacija koje svakako trebaš uzeti u obzir.
Jarunsko jezero, Zagreb
Wings for Life World Run i u 2026. godini će se trčati na Jarunskom jezeru. Stotine zagrebačkih trkačica, trkača i natjecatelja u kolicima zajedno će jurnuti sa starta kod Aquariusa u 13 sati, ujedinjeni u želji učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Radi se o popularnoj utrci kojoj je organizator Triatlon klub Trimax, a trči se dobro poznati „mali“ krug od 6,3 km. Oni najbolji definitivno će istrčati više od jednog kruga, a nakon što virtualno presretačko vozilo uhvati sve natjecatelje slijedi afterparty uz DJ-a Enter Zagreba pa zaista ima smisla priključiti se ako si u blizini metropole. Atmosfera koja će pretvoriti utrku u pravi open-air party je nešto što ne želiš propustiti jer se tempo ne smanjuje samo zato što prestaneš trčati. Trčati u Zagrebu možeš putem ovog LINKA.
Park šuma Zlatni Rt, Rovinj
Ako želiš trčati Wings for Life World Run na prekrasnoj mediteranskoj lokaciji, uz nešto manju gužvu na startu nego u Zadru, Rovinj je odlična opcija za tebe. Riječ je o App Runu koji će se održati u Park šumi Zlatni Rt, sa startom na plaži Punta Cabana. Više od stotinu sudionika uživat će u krajoliku koji se smatra jednim od najljepših u zapadnoj Istri, gdje se zelenilo spaja s plavetnilom Jadranskog mora. Staza prolazi uz plaže Zlatna uvala i Balsamake, u dužini od 3 kilometra. Pogled na crkvu svete Katarine i na stari dio grada uljepšava cijeli doživljaj. Trčati u Rovinju možeš putem ovog LINKA.
Dubravsko jezero, Prelog
Odličan Wings for Life World Run čeka te i na sjeveru Hrvatske. Više od stotinu natjecatelja trčat će u Prelogu nasipom uz Dubravsko jezero, tamo gdje se rijeka Drava proširuje prije nego nastavi dalje granicom Hrvatske i Mađarske. Start je kod hotela Panorama i rekreacijskog centra DG Sport. Slijedi trčanje u opuštajućem okruženju rutom od 5 kilometara pa povratak nazad na početnu lokaciju i tako dok te presretačko vozilo ne ulovi. Idealno za one koji žele juriti vlastite rekorde, ali i za one koji žele trčati okruženi sebi sličnima! Trčati u Prelogu možeš putem ovog LINKA.
Iako je utrka u Zadru rasprodana, još se možeš prijaviti na organiziranu utrku GDJE GOD ŽELIŠ uz aplikaciju OVDJE.