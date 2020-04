FILMSKA PREPORUKA | Devet najboljih BMX filmova

BMX više nije samo sport, on je kultura. Ono što je započelo kao dječja igra i oponašanje trikova omiljenih motokros junaka, sad znači ovo - fenomenalni BMX vozači, nevjerojatni trikovi i pomicanje granica...

Evo devet najboljih BMX filmova:

1. BMX in Nigeria

BMX Nigeria

Ovo je jedan od najboljih dokumentarnih filmova koji prikazuje neke od najnevjerojatnijih BMX akcija, a osim toga i - kako vožnja ovim malim biciklima uklanja razlike u dobi, rasi i spolu.

Priča je to o dvojici BMX vozača koja govori o poniznosti i strasti koju ulažu u ono što vole. Njihova ljubav prema BMX-u toliko je velika da ćeš uživati u onome što vidiš...

2. Etnies: Chapters

Etnies: Chapters

Ovaj film je baš za svakoga! Čak i one koji se ne razumiju u BMX trikove...

Nevjerojatna akcija na dva kotača koju prevode Chase Hawk i Nathan Williams puna je avantura. Koliko pokušaja stoji iza jednog trika? Koliko se sreće krije iza tog uspješnog trika? Saznaj u ovom emotivnom filmu prepunom lijepih lokacija i dobrog prijateljstva...

3. Encouraged

Encouraged

Ovaj na pola dokumentarni, a na pola akcijski film prati avanturu Couragea Adamsa dok slijedi svoje korijene do Nigerije. Iako je njegovu vožnju nevjerojatno za gledati, razmišljanja ovog profesionalca mogla bi te zaista iznenaditi. Dok otkrivaš Nigeriju, kroz ovaj film postaje ti očito da život piše zaista nevjerojatne priče...

4. The Bits of Baco

The Bits of Baco

U ovom filmu, Baco će pobuditi mnoge lijepe uspomene svakog srednjoškolca koji je volio BMX, a iako kažu da za puni doživljaj "moraš biti tamo", ovaj film će ti pomoći da osjetiš akciju i preko ekrana.

5. Kaleidscope

Kriss Kyle's Kaleidoscope

Kad razmišljaš o BMX-u, vjerojatno pomisliš na razne skokove, prašinu i skejt parkove. Sigurno ti prva asocijacija nije odlična rasvjeta, moderna kinematografija, izvrsno filmsko ozvučenje, pozornica i hollywoodski režiseri...

Objavljen još 2015. godine , Kaleidoskop Krissa Kylea preispitao je taj pojam. Zbog udruženja s uglednim scenografom i redateljem Benom Scottom , možda ipak promijeniš mišljenje.

6. The Learning Curve

The Learning Curve

Biti majstor dvaju sportova podvig je koji su mnogi htjeli ostvariti, ali malo tko je uspio. Drew Bezanson slovi kao jedan od najboljih BMX vozača na svijetu, a 2016. godine pokušao je doći do vrha u drugom biciklističkom sportu - brdskom biciklizmu.

Film prati Bezansonovo putovanje od ulaska u novi sport do njegovih najvećih postignuća.

7. The Land of Everyday Wonder

The Land of Everyday Wonder

Kao što si mogao vidjeti u Kaleidscopeu, Kriss Kyle ne boji se pomaknuti granice BMX vožnje. Neprestano teži inovacijama, bilo da se radi o novim trikovima ili odabiru novog mjesta, on uvijek želi učiniti nešto neobično.

U ovom filmu Kyle obilazi gradove širom Danske kako bi se vozio i izvodio trikove... čak i na brodicama i avionima! Neobična akcija pomalo je postala Kyleov zaštitni znak pa ni ovdje nećeš ostati razočaran. Uključen je čak i paragliding...

8. Clockwork 60

Hiroshima

Clockwork 60 je serijal koji prati nekoliko BMX vozača u prošloj sezoni na najprestižnijem svjetskom FISE World Series natjecanju, a među kojima se našao i naš Marin Ranteš. Serijal prati vozače na natjecanjima u Hiroshimi, Francuskoj i Kini , a put do uspjeha, rad te ozljede koje su ih pratile pogledaj u serijalu.

9. Walls

Walls

Pogledaj okupljanje najbližih prijatelja kako bi izveli neke od najsmjelijih i najnaprednijih vožnji ikad, uključujući i postavljanje privremenog skladišta, sukobe sa zaštitarima... Zbog ovog filma preispitat ćeš sve druge koje si gledao... čak i one s ovog popisa!