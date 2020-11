Maksimir, Zagreb

Šest zagrebačkih staza idealne su za pripremu za Wings for Life World Run utrku! Dužina staza kreće se od jedan do šest kilometara, a ljepote parka nude odličan psihički i fizički spoj za nesmetano trčanje i uživanje. Ono što je zajedničko stazama, a dobro za trkače je podloga, odnosno zemlja nasipana šljunkom te start staze koji se kod svih nalazi na ulazu u park.

Šest zagrebačkih staza idealne su za pripremu za Wings for Life World Run utrku! Dužina staza kreće se od jedan do šest kilometara, a ljepote parka nude odličan psihički i fizički spoj za nesmetano trčanje i uživanje. Ono što je zajedničko stazama, a dobro za trkače je podloga, odnosno zemlja nasipana šljunkom te start staze koji se kod svih nalazi na ulazu u park.

Šest zagrebačkih staza idealne su za pripremu za Wings for Life World Run utrku! Dužina staza kreće se od jedan do šest kilometara, a ljepote parka nude odličan psihički i fizički spoj za nesmetano trčanje i uživanje. Ono što je zajedničko stazama, a dobro za trkače je podloga, odnosno zemlja nasipana šljunkom te start staze koji se kod svih nalazi na ulazu u park.

Promenada, Osijek

Podvrške, Murter

Lungomare, Opatija

Papuk

Medulin

Marjan, Split