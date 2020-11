Mojoj obitelji, rođacima, prijateljima, susjedima, poznanicima, kućnim ljubimcima i ostalima - unaprijed se ispričavam na nejavljanju narednih dana, baš su mi neke nove Netflix ser... Obveze iskrsnule! Lp XOXO

Pogledaj popis starih i novih naslova s hrvatskim titlovima!

1. The Haunting of Hill House

Serija

IMDb ocjena: 8,6/10

Naša ocjena: 8

2. Terminator Genisys

Film

IMDb ocjena: 6,3/10

Naša ocjena: 5

3. Rogue City

Film

IMDb ocjena: 6.2/10

Naša ocjena: 7

4. Immigration Nation

Serija

IMDb ocjena: 7.4/10

Naša ocjena: 8

5. Nobody Sleeps in the Woods Tonight

Film

IMDb ocjena: 4.8/10

Naša ocjena: 5

6. Up in the Air

Film

IMDb ocjena: 7.4/10

Naša ocjena: 6

7. Bumblebee

Film

IMDb ocjena: 6.8/10

Naša ocjena: 8

8. Valerian i grad tisuću planeta

Film

IMDb ocjena: 6.5/10

Naša ocjena: 5

9. The Machinist

Film

IMDb ocjena: 7.7/10

Naša ocjena: 8

10. Forrest Gump

Film

IMDb ocjena: 8.8/10

Naša ocjena: 9,9

11. Delhi Crime

Serija

IMDb ocjena: 8.5/10

Naša ocjena: 9

12. Barbarians

Serija

IMDb ocjena: 7.3/10

Naša ocjena: 7

13. The Twelve

Serija

IMDb ocjena: 7.5/10

Naša ocjena: 6

14. The Haunting of Bly Manor

Serija

IMDb ocjena: 7.5/10

Naša ocjena: 8

15. The Cabin with Bert Kreischer

Serija

IMDb ocjena: 7.2/10

Naša ocjena: 5

16. Undercover

Serija

IMDb ocjena: 7.9/10

Naša ocjena: 8

17. Dick Johnson Is Dead

Film

IMDb ocjena: 7.6/10

Naša ocjena: 6

18. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Film

IMDb ocjena: 8.4/10

Naša ocjena: 9

19. American Murder: The Family Next Door

Film

IMDb ocjena: 7.2/10

Naša ocjena: 7

20. Whose Vote Counts, Explained

Serija

IMDb ocjena: 7.3/10

Naša ocjena: 6

21. Stranger

Serija

IMDb ocjena: 8.6/10

Naša ocjena: 9

22. Norsemen

Serija

IMDb ocjena: 7.8/10

Naša ocjena: 6

23. Transformers: War for Cybertron Trilogy

Serija

IMDb ocjena: 7.5/10

Naša ocjena: 8

24. Ratched

Serija

IMDb ocjena: 7.3/10

Naša ocjena: 8

25. La Línea: Shadow of Narco

Serija

IMDb ocjena: 6.3/10

Naša ocjena: 6

26. Challenger: The Final Flight

Serija

IMDb ocjena: 7.9/10

Naša ocjena: 7

27. Mystic River

Film

IMDb ocjena: 7.9/10

Naša ocjena: 8

28. Midnight Diner

Serija

IMDb ocjena: 8.7/10

Naša ocjena: 6

29. Trial by Media

Serija

IMDb ocjena: 7.2/10

Naša ocjena: 8

30. My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman

Serija

IMDb ocjena: 7.9/10

Naša ocjena: 9

31. 13 Reasons Why

Serija

IMDb ocjena: 7.6/10

Naša ocjena: 6

32. Chilling Adventures of Sabrina

Serija

IMDb ocjena: 7.6/10

Naša ocjena: 7

33. The Innocence Files

Serija

IMDb ocjena: 8.0/10

Naša ocjena: 9

34. Sex Education

Serija

IMDb ocjena: 8.3/10

Naša ocjena: 7

35. Narcos: Mexico

Serija

IMDb ocjena: 8.4/10

Naša ocjena: 9

36. John Wick 2

Film

IMDb ocjena: 7.5/10

Naša ocjena: 7

37. MINDHUNTER

Serija

IMDb ocjena: 8.6/10

Naša ocjena: 9

38. Digitalni ugljik

Serija

IMDb ocjena: 8.0/10

Naša ocjena: 9

39. Léon: Profesionalac

Film

IMDb ocjena: 8.5/10

Naša ocjena: 9

40. Locked Up

Serija

IMDb ocjena: 8.2/10

Naša ocjena: 7

41. Rising Phoenix

Film

IMDb ocjena: 8.1/10

Naša ocjena: 9

42. Greatest Events of WWII in Colour

Serija

IMDb ocjena: 8.7/10

Naša ocjena: 9

43. Searching

Film

IMDb ocjena: 7.6/10

Naša ocjena: 6

44. The Crown

Serija

IMDb ocjena: 8.7/10

Naša ocjena: 9

45. Sherlock

Serija

IMDb ocjena: 9.1/10

Naša ocjena: 10

46. La casa de papel

Serija

IMDb ocjena: 8.4/10

Naša ocjena: 10

47. The Witcher

Serija

IMDb ocjena: 8.2/10

Naša ocjena: 9

48. The Story of Diana

Serija

IMDb ocjena: 8.1/10

Naša ocjena: 8

49. Bloodline

Serija

IMDb ocjena: 8.0/10

Naša ocjena: 8

50. Marco Polo

Serija

IMDb ocjena: 8.0/10

Naša ocjena: 8

