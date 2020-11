Intervju | Nikolina: žena s top Wings for Life World Run rezultatima!

Nakon što je osvanula vijest o otvaranju prijava za Wings for Life World Run utrku 2021. godine , prisjetili smo se nekih svjetski poznatih imena koja čine dio ove zajednice. No, ovaj put, među njima izdvojili smo svjetsku ultramaratonku, Splićanku Nikolinu Šustić Stanković koja ima nevjerojatan rezultat - pet sudjelovanja i pet pobjeda. Evo što nam je ispričala!

Što za tebe predstavlja Wings for Life World Run utrka?