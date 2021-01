Ispisujemo povijest: osvojen najokrutniji planinski vrh K2!

Poslušaj podcast!

Do sad se samo tijekom srpnja ili kolovoza išlo u ekspedicije na K2, jer su to najtopliji periodi u godini na ovom vrhu. Samo 280 ljudi je došlo do vrha ikad, naravno i to u tom toplom periodu. Usporedbe radi, na vrh Everesta je stiglo je čak 3681 planinara .