Hrvatski tim o Red Bull Four 2 Score globalnom finalu: Odlično iskustvo!

No Name

Sve je započelo nacionalnim prvenstvima, a na hrvatskom izdanju na zagrebačkom Kegliću trijumfirao je u srpnju No Name tim. Zatim su naši šampioni dobili priliku igrati u međunarodnoj konkurenciji, na globalnom finalu u Leipzigu na kojem se našlo 26 ekipa iz svih dijelova svijeta, od Kuvajta i Paname do Južne Koreje, Engleske, Austrije i Nizozemske.

Sve je započelo nacionalnim prvenstvima, a na hrvatskom izdanju na zagrebačkom Kegliću trijumfirao je u srpnju No Name tim. Zatim su naši šampioni dobili priliku igrati u međunarodnoj konkurenciji, na globalnom finalu u Leipzigu na kojem se našlo 26 ekipa iz svih dijelova svijeta, od Kuvajta i Paname do Južne Koreje, Engleske, Austrije i Nizozemske.

Hrvatski No Name tim igrao je hrabro i čvrsto, ali je na kraju zapeo u neizvjesnom dvoboju osmine finala protiv Rumunjske, u kojem je suparnik pobijedio rezultatom

Hrvatski No Name tim igrao je hrabro i čvrsto, ali je na kraju zapeo u neizvjesnom dvoboju osmine finala protiv Rumunjske, u kojem je suparnik pobijedio rezultatom 2:1.

Hrvatski No Name tim igrao je hrabro i čvrsto, ali je na kraju zapeo u neizvjesnom dvoboju osmine finala protiv Rumunjske, u kojem je suparnik pobijedio rezultatom 2:1.

"Emocije su pomiješane. Zadovoljni smo svojom igrom, ali ostaje gorak okus zbog ispadanja od Rumunjske, jer smo htjeli doći puno dalje. Bili smo dobri na terenu, ali falilo nam je malo sreće da preokrenemo ovu utakmicu i prođemo dalje," poručuju iz No Name tima, svjesni da su sudjelovali u turniru koji je po svojim pravilima zaista poseban:

"Emocije su pomiješane. Zadovoljni smo svojom igrom, ali ostaje gorak okus zbog ispadanja od Rumunjske, jer smo htjeli doći puno dalje. Bili smo dobri na terenu, ali falilo nam je malo sreće da preokrenemo ovu utakmicu i prođemo dalje," poručuju iz No Name tima, svjesni da su sudjelovali u turniru koji je po svojim pravilima zaista poseban:

"Emocije su pomiješane. Zadovoljni smo svojom igrom, ali ostaje gorak okus zbog ispadanja od Rumunjske, jer smo htjeli doći puno dalje. Bili smo dobri na terenu, ali falilo nam je malo sreće da preokrenemo ovu utakmicu i prođemo dalje," poručuju iz No Name tima, svjesni da su sudjelovali u turniru koji je po svojim pravilima zaista poseban:

No name tim, Red Bull Four 2 Score - Leipzig

Atmosfera je u Leipzigu bila odlična, od timskog duha u svakoj ekipi do Fair Play igre. Format je vrlo zanimljiv. Vidjeli smo to već u Zagrebu, a ovdje se to samo potvrdilo. Bilo je dosta golova u zadnjoj minuti koji vrijede dva. Bilo je i mnogo preokreta, a završnica u kojoj se igra 1 na 1 ako utakmica završi neriješeno, tu je bilo najviše uzbuđenja.

" Atmosfera je u Leipzigu bila odlična, od timskog duha u svakoj ekipi do Fair Play igre. Format je vrlo zanimljiv. Vidjeli smo to već u Zagrebu, a ovdje se to samo potvrdilo. Bilo je dosta golova u zadnjoj minuti koji vrijede dva. Bilo je i mnogo preokreta, a završnica u kojoj se igra 1 na 1 ako utakmica završi neriješeno, tu je bilo najviše uzbuđenja. "

" Atmosfera je u Leipzigu bila odlična, od timskog duha u svakoj ekipi do Fair Play igre. Format je vrlo zanimljiv. Vidjeli smo to već u Zagrebu, a ovdje se to samo potvrdilo. Bilo je dosta golova u zadnjoj minuti koji vrijede dva. Bilo je i mnogo preokreta, a završnica u kojoj se igra 1 na 1 ako utakmica završi neriješeno, tu je bilo najviše uzbuđenja. "