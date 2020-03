Po čemu je nova disciplina Sinkovića drukčija od onih koje su već pokorili?

Sad smo već u situaciji da možemo reći da smo zadovoljni, došli smo do tehničkog nivoa da sad možemo lijepo opušteno veslati. Sigurno se osjećamo i možemo vježbati stvari koje smo vježbali u dvojcu na pariće. Svake godine ima posla, treba ponovno pronaći pravi nivo, a to je tehnički zahtjevno. No, ako si jednom nešto već radio, onda je to puno lakše ponoviti.