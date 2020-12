Gaming naslovi kojima se veselimo u prosincu!

Uz sve gaming naslove koje ćeš pronaći ovdje, napokon ćemo dočekati najiščekivaniju igru 2020. godine. Brzo provjeri što te sve očekuje u prosincu i potraži ideju za božićne poklone.

Neki od naslova već su vani i možeš ih zaigrati dok ćeš na druge još morati pričekati...

Twin Mirror: Lost On Arrival

1. prosinca

PC, PS4, XBOX

Psihološki triler u kojem igrač preuzima ulogu istraživačkog novinara Sama Higgsa koji se vraća u svoj rodni grad na sprovod svog najboljeg prijatelja. Otkriva da grad krije strašne priče... Igra se vrti oko tajni koje igrač otkriva, što znači da ćeš veći dio igre provesti prikupljajući informacije, istražujući okolinu i proučavajući tragove. Igra se sastoji od zagonetki i zadataka, kao i posebnog načina igre u kojem Sam može mentalno rekreirati mjesto zločina.

Empire Of Sin

1. prosinca

PC, PS4, XBOX, Switch

Strateška igra čiji je izlazak odgođen već nekoliko puta, sad je napokon ovdje i već čeka na policama. U ovoj igri možeš izgraditi vlastito kriminalno carstvo. Možeš voditi svog izabranog šefa bande po gradu, izvoditi zadatke koji sadrže sočne dijaloge i boriti se protiv konkurentskih bandi, neovisnih skupina lopova, a povremeno čak i policije i agenata. Borba je strateška, oružje ima različita svojstva, a ovisno o vrsti oružja, igrač također mora uzeti u obzir kut napada i udaljenost od protivnika. Uspostavljanje vlastite mreže ilegalnih pivovara, kockarnica i javnih kuća također su dio ove igre.

Worms Rumble

1. prosinca

PC, PS4, PS5

Nostalgični Wormsi koji će mnoge podsjetiti na djetinjstvo, ove su se godine vratili u modernoj verziji. Što to znači? Wormsi na način na koji dosad nisi igrao - način borbe u stvarnom vremenu, s ogromnom arenom koja prima 32 igrača, u kojoj ćeš moći koristiti svoje omiljeno oružje. Worms Rumble donosi različite načine igre, poput deathmatcha i battle royal-a i omogućuje istovremeno igranje na više platformi, tako da se lako možeš natjecati protiv svojih prijatelja. Izvrsna igra u kojoj možeš uživati za vrijeme praznika...

Morbid: The Seven Acolytes

3. prosinca

PC, PS4, XBO, Switch

Morbid je horor punk akcijska RPG igra s elementima Soulsa. Igrat ćeš kao Shriver - ratnik posebno obučen za ubijanje. Tvoj klan je mrtav, a ti si posljednji preživjeli koji je izvršio ovaj gotovo nemogući zadatak. Način borbe uvelike ovisi o upravljanju i izdržljivosti koja ti je potrebna za upravljanje oružjem, izmicanjem od opasnosti i trčanjem. Uz meele način borbe, u igri su i pištolji, naravno s ograničenim streljivom. Tijekom igre moći ćeš otkriti novo oružje i nadograditi ga.

Immortals Fenyx Rising

3. prosinca

PS5, PS4, Xbox, PC, Switch, Stadia

Immortals Fenyx Rising akcijska je igra smještena u svijet grčke mitologije. Igrač preuzima ulogu Fenyxa, poluboga koji nastoji spasiti bogove Olimpa od mračne kletve. Moći ćeš dizajnirati glavnog lika po svojoj želji, odabrati mu spolu i izgled, a tijekom igre otključavat ćeš nove sposobnosti i oružje, prilagođavajući ga tako svom načinu igre. Na putu do spasenja upoznat ćeš čarobne zvijeri, steći drevne moći grčkih bogova, rješavati zagonetke i istraživati ​​mitološki svijet. Iako je igra živopisna, glazbena i komična, nemoj da te zavara - zagonetke u njoj prilično su zahtjevne, a također se moraš pametno boriti, jer samo slijepo kuckanje gumba neće te dovesti do pobjede.

Cyberpunk 2077

10. prosinca

PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Stadia

Igra koja pobuđuje maštu svakog igrača već nekoliko godina, a posljednjih mjeseci, neprestano odgađajući datum izlaska, testirala je i njihovo strpljenje. Igra koja dolazi iz ruku stvaratelja Witchera, CD Project Red, postavila je velika očekivanja kakva gaming industrija do sad još nije doživjela.

Radnja je smještena u Night Cityu, megalopolisu opsjednutom moći i glamurom. Igrač preuzima ulogu plaćenika i prognanika po imenu V koji želi dobiti jednokratni implantat koji donosi ključ besmrtnosti. Skup vještina i način igre moći ćeš prilagoditi svom stilu, detaljno istražiti svijet moćnog grada, a tvoji će odabiri i odluke oblikovati konačni ishod igre. Programeri su već najavili da igrači u budućnosti mogu očekivati ​​i DLC novosti pa čak i mogućnost igranja više igrača, ali koliko ćemo zapravo na to čekati - nije poznato. Pripremi se, jer to je to - najočekivanija igra godine bit će objavljena 10. prosinca.

Medal of Honor: Above and Beyond

10. prosinca

PC

Napokon nešto za VR igrače. Medal of Honor: Above and Beyond donosi doživljaj Drugog svjetskog rata na VR platforme. Igra te vodi kroz povijesne događaje na kopnu, u zraku i na moru. Uz klasičnu borbu i pucnjavu, moći ćeš voziti razna vozila i infiltrirati se u neprijateljske utvrde. Programeri obećavaju da će iskustvo koje te vraća u 1940. godinu preuzeti i dati ti osjećaj kao da si koristio vremenski stroj.