Odaberi izgled startnog broja za 10. izdanje Wings for Life World Run utrke

Kao da ova obljetnica nije bila dovoljan razlog za slavlje, na 10. izdanju Wings for Life World Run utrke svi sudionici moći će prvi put nositi jedinstveno umjetničko djelo! Jedinstveno jer će startni broj dizajnirati umjetnik koji je intenzivno radio na ideji trčanja za one koji ne mogu. Međutim, koji će od ovih umjetnika biti izabran ovisi o motiviranoj Instagram zajednici Wings for Life World Run utrke. Glasati se može od 23. veljače do 2. ožujka 2023.